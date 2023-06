Eliminada de ‘Masterchef Colombia’ reveló el momento ‘desagradable’ que vivió en el reality.

Una vez que se conoció que Marcel Benjumea era la eliminada de ‘Masterchef Colombia′ surgieron cientos de comentarios en contra del estricto jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

A ellos los atacaron rápidamente en las redes, pues consideran de que no han tenido el criterio para hacer de esta temporada una de las mejores, pues consideran que se han encargado de eliminar a los favoritos, que sí saben de cocina y han dejado solo a los “peores” y más “pesados” del programa.

Crece la indignación ante el anuncio del nuevo eliminado en ‘Masterchef capítulo 25 del 2023′ Foto: Instagram @marcelabenjumeap

Pero, a pesar de ello, la actriz no se ha quedado callada y a su salida del espacio gastronómico fue abordada por varios medios quienes han querido conocer de cerca su opinión sobre su estadía en la cocina más prestigiosa de Colombia.

¿En ‘Masterchef Colombia’ los jueces han acosado a los participantes?

Y para sorpresa de muchos, ella no fue tan amigable con ‘Masterchef Colombia’, pues aseguró que hubo momentos en los que la llevaron al límite, ya que los realizadores de este reality gastronómico no tomaban en cuenta que tras las largas horas de grabaciones ellos se cansaban y no rendían ante los jurados.

Reiteró que fue una experiencia un poco ruda, pero al mismo tiempo gratificante que supo disfrutar de principio a fin, pero también aseguró que quería permanecer por mucho más tiempo en la competencia.

Marcela Benjumea es la eliminada de 'MasterChef Celebrity Colombia' por una harina Foto: Instagram @canalrcn

“Es muy bravo… esto llega a un punto en el que llevan a la gente a un límite”, dijo la actriz y exparticipante en el programa ‘Buen día Colombia’ de RCN.

Aquí también comentó cómo fue su elección, sus castings y cómo hasta ahora sigue siendo apoyada por el público que desea que le den una nueva oportunidad, ya que ella “cocina muy rico”, pero al parecer no habrá tregua ni contemplación con los eliminados de este reality que está cada vez más polémico.