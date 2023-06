“Tiene los intestinos en la cabeza” critican a Elianis Garrido por hablar bien de Petro

Elianis Garrido, a este momento es una de una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, y se le puede ver regularmente dentro del programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal Uno.

Y fue justamente ella quien estuvo el pasado domingo como invitada en el podcast de la periodista española Eva Rey, y allí no dudó en revelar detalles de su vida personal que dejar a mas de uno comentando.

Peor lo que mas ha dado de que opinar, fueron unas revelaciones acerca de lo que piensa de la política colombiana y del actual mandatario Gustavo Petro.

Eva Rey no es una periodista que se ande con rodeos, y por eso no dudo en sacarle sus confesiones a la presentadora del Canal Uno.

Elianis Garrido Captura de pantalla Desnúdate con Eva

Lo que opina Elianis Garrido del presidente Gustavo Petro y que lo reveló en entrevista con Eva Rey en su podcast

No solo se fue en contra de la política colombiana y aclaró lo que piensa de personajes como Gustavo Bolivar, le dio sus flores a Gustavo Petro y afirmó que era uno ‘de los hombres mas inteligentes que ha conocido’.

Para iniciar, Eva le preguntó a Garrido cual era su relación con el polémico político Gustavo Bolívar, y que si votaría por él si se lanzara como candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Ella respondió qué “Gustavo Bolivar es mi amigo, le tengo mucho cariño, lo admiro como guionista, libretista, inteligente pero su percepción política, la vida es suya, se la respeto, pero no voy por ahí”.

Cuando se le preguntó en su percepción del actual mandatario colombiano, Garrido admitió que si admira a la cabeza del Pacto Histórico, Gustavo Petro, además del guionista, pero recalcó que no deja de considerarse alguien autodenomina “apolítica”.

“Nunca he votado, soy apolítica. Yo no tengo por qué darle un hombre el gobierno, yo solo espero que Dios me gobierne. La verdad no existe un político que yo diga le creo: voy a pararme de mi cama para hacer una fila larguísima y vote por un hombre para que me gobierne”, le afirmó Garrido a Eva Rey.

Acto seguido, Eva Rey le dijo que tuviera cuidado con sus palabras, pues el presidente Gustavo Petro la sigue en redes sociales, y no se inmutó en responder que a Petro “es un hombre muy inteligente, quizá en este momento está tomando decisiones por la gente que está rodeada y uno no sabe cuántos intereses hay detrás”.

Aquí se puede ver la entrevista completa que Eva Rey le hizo a Elianis Garrido en su podcast “Desnudate con Eva”.