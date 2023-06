¿Qué pasa con la comida preparada? Exparticipante de “MasterChef Celebrity” revela estos detalles

El reality estrella del canal RCN, ‘MasterChef Celebrity’, ha dejado entrever secretos de lo que suceden cuando las cámaras no están encendidas, como el reciente momento detrás de cámaras donde uno de los concursantes le pegó un grito a sys compañeros de set.

Y una de las preguntas que varios televidentes se suelen hacer a lo largo de las temporadas, es a donde va a parar toda la comida que se prepara tras las competencias, pues si Claudia Bahamón no se la come, ¿qué hacen?, ¿botarla a la basura?

Para la salvación de todos esta incognita fue resuelta por una de las recientes eliminadas de la competencia, y se trata de Catalina Guzmán, más conocida como la ‘Cata con botas’.

'La Cata con Botas' es la segunda eliminada de 'MasterChef Celebrity Colombia' Foto: Instagram @lacataconbotas

“Hay un equipo de gastro, supergrande, que está pendiente de absolutamente todo. Es importante hablar de todo el equipo que hay detrás de la producción, para que todo sea impecable, divino y perfecto. Hay un montón de gente trabajando, para que todo sea al pelo”, fueron las declaraciones dadas por la exparticipante de la competencia.

Además, ‘La Cata con botas’ aseguró que todas las preparaciones que se hacen durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ deben consumidos por absolutamente todo el equipo que conforma la competencia: participantes, chefs, personas de maquillaje y vestuario, sonidistas y camarógrafos.

De igual manera, se sabe desde temporadas pasada que cuando no es posible ingerir todo lo que se cocina, los restos son usados para compostaje y una parte es llevada al Banco de Alimentos de Bogotá.

De igual maneta, los alimentos que no se terminan usando en las recetas son devueltos a la despensa del canal, y en donde se cercioran a diario de que no se eche a perder nada de la comida que allí se encuentre.

¿Le da asco? Por esta razón Claudia Bahamón no prueba los platos en ‘MasterChef Celebrity’

La presentadora Claudia Bahamón se dio a la tarea de opacar un poco la despedida del Padre Walter Zapata quien no continuará en la cocina más famosa de Colombia, pues hizo una contundente declaración sobre lo que pasa en el reality.

Y es que ella enumeró las razones por las que no suele probar ni un bocado en el programa. Con esto muchos quedaron sorprendidos, pues nunca habrían imaginado que se trataría de algo que estuviera incluido dentro de las normas del show.

Pero, esto fue aminorando una vez que explicó que en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023′ durante el capítulo 18, que hay reglas que cumplir y una de ellas es que como presentadora solo deber ejecutar su rol como puente o mediadora entre los concursantes y el estricto jurado.

Además, reiteró que solo está autorizada a hacerlo cuando Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría o Christopher Carpentier se lo piden para dar un comentario complementario sobre algún plato.

Y por si fuera poco, aseguró que al ya tener tantos años siendo testigo de tantas preparaciones en vivo, esto ya no le apetece, además que confesó que no es “buena actriz” para expresar con gestos o comentarios que está bueno y qué no.

Con ello deja claro que no le gusta improvisar, ni mucho menos incumplir las normas del reality gastronómico, ni mucho menos caer en polémicas sobre sus opiniones sobre cada participante y sus recetas.