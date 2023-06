Cayeron bajo: uribistas llevan a un “habitante de calle” a pleno debate de la legalización de la marihuana

El 20 de junio es el último día de sesiones programadas en el Congreso, donde se tiene previsto que se conozca la decisión definitiva sobre el proyecto de ley que permitiría el uso recreativo de la marihuana para adultos en Colombia.

La Comisión Primera del Senado ya dio su autorización y permitió que la ley fuera sometida a un último debate, y con esto se permitirá regular el consumo y uso recreativo de la misma.

Es entendible que la oposición quienes siempre son quienes hacen contrapeso a que la ley se apruebe, este buscando todas las formas y tácticas posibles para hundir este proyecto.

Pero su ultima movida no solo los ‘ridiculizó' una vez más ante las redes sociales, están siendo duramente criticados por esto.

Uribistas llevaron a un joven disfrazado de habitante de calle a pleno debate de la legalización de la marihuana y los ‘despedazan’

Por redes sociales empezó a circular una foto donde se puede ver a un supuesto ‘habitante de calle’ dentro del congreso y supuestamente protestando, cuando en realidad lo que hicieron fue pedirle que se disfrazara con ropa andrajosa y un letrero de pésima ortografía que lee: “La marihuana fue mi droga de entrada”.

Esto, no solo promueve y contribuye a las burlas, ataques y estigmatizaciones contra la esta población, los están deshumanizando y burlándose en sus caras, al usarlos como argumento para este debate.

Demuestra además que la propia oposición es capaz de desconocer la realidad en la que viven las personas sin techo. Los habitantes de calle no son un chiste.

No solo eso, ¿de verdad la fuerza publica permitirá que un habitante de calle real estuviera dentro de esas instalaciones? Para nada.

Con carteles y disfraces, se presentan algunas manifestaciones en la entrada del Senado, donde está agendado el último debate de la reforma que busca regular el consumo de cannabis recreativo. @SC_Periodista_ @CaracolRadio pic.twitter.com/83VoJL6AEe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 19, 2023

incluso, “Échele Cabeza”; medio informativo sobre el uso y tratamiento del consumo recreativo de sustancias, rechazó esta forma de hacer protesta tan ruin y para nada necesaria:

Con esta representacion de una persona consumidora hoy en el @SenadoGovCo el @CeDemocratico nos retrocede 40 años en la imagen que sembró el miedo en la sociedad y permitió el avance de la fracasada guerra contra las drogas. ¿vamos a continuar por el mismo camino? @AlexLopezMaya pic.twitter.com/8gsESBdp8M — Échele Cabeza (@echelecabeza) June 19, 2023

“No solo se están burlando de los habitantes de calle sino de la enfermedad que produce el consumo de la manera contraria a lo que se pretende. No les da vergüenza hacer el ridículo”, “En verdad está gentuza cree que los colombianos somos estúpidos, ahí claramente se ve que no es un habitante de calle. Ni la contextura física, ni la suciedad que se le ve en el rostro (maquillada) son las de un indigente. Se nota que no han caminado nunca por la zona céntrica.” o “Tremendo corte el del habitante de calle y que uñas tan bien arregladas , jaja esos del centro terrorífico no saben que más hacer”, fueron algunas de las opiniones.