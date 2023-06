“Insoportable”: ‘despedazan’ a Ivan Lalinde por lo que hizo en plena emisión de ‘Día a día’

Los televidentes que no se pierden un solo capítulo de Día a Día, matutino del Canal Caracol, ‘acribillaron’ a Iván Lalinde por algo que hizo en medio de una competencia que hicieron en pleno programa.

El programa mañanero de Caracol tiene un segmento todos los viernes que se llama ‘viernes locochón’. Allí, realizan diferentes juegos y competencias y retos con los invitados del día, formando equipos y enfrentándose.

Los presentadores también compiten, y en uno de los retos que se hicieron recientemente, Lalinde fue uno de los que participó, pero su actitud lo dejó muy mal parado, según quienes vieron el episodio. Además de que Iván tuvo que disculparse en vivo por lo que hizo.

Iván Lalinde se sincera sobre cambios en su vida Foto: Instagram @ivanlalinde

Lo que hizo Iván Lalinde en plena transmisión de ‘Día a día’ que causó críticas en su contra

En la emisión del pasado viernes 16 de junio, los invitados al programa fueron exparticipantes del reality “Desafío The Box”: Gemma, Bogdan y Valeria, la última eliminada hasta el momento.

Una de las actividades que debían cumplir era al estilo de la competencia original del ‘Desafío’. Los invitados debían caminar sobre una barra de equilibrio con una bandeja llena de pelotas de ping pong; el equipo rival les arrojaba pelotas grandes para tumbarlos y hacerles perder.

Iván Lalinde, se emocionó jugando más de la cuenta, e hizo de todo para que el equipo contrario no ganara. Incluso agarró el recipiente donde debían que depositar las pelotas, evitando que pudieran seguir llenándolo para ganar.

Pero al final le ganó el remordimiento y ofreció disculpas publicas por su ‘mal comportamiento’: “Quiero pedir disculpas a la audiencia, se me salió el ‘Chucky’”, dijo el presentador de ´Día a día’.

Pero esto no le hizo gracia a muchos, y en la sección de comentarios, se lo hicieron saber perfectamente. Claro, no de la mejor manera:

“Esos programas son tan degradantes, no aportan nada positivo”, “Ivancito como que no cuadras en ese programa aparte de payaso no dejas hablar a la gente y a veces la ridiculez cansa ..ojo con eso!”, “Deberían darle oportunidad a nuevos talentos , también nos cansamos de verlos mismos siempre”, “Que pereza esa gente que no respeta y siguen ahí como si nada la mejor forma de disculparse es renunciar” o “creo que no le enseñaron educación y respeto”.