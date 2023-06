Las razones por las que Diego Saenz y Carolina Acevedo son los nuevos “tóxicos” de MasterChef 2023

La nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ ha resaltado por las razones incorrectas, y en medio de los dramas que se ven en el reality, los televidentes ya tienen a los “tóxicos” escogidos de esta temporada.

De hecho, en las temporadas pasadas, de las más “odiadas” fueron Isabella Santiago, Marbelle y Carla Giraldo, por ser algunas de las participantes más problemáticas del show.

MasterChef Celebrity Colombia Foto: RCN Televisión

Desde el inicio de la temporada 2023 ya los fans sabían que Carolina Acevedo ya tenía actitudes que no le agradaban a los fieles televidentes.

Con el tiempo, se dieron cuenta que Diego Saenz iba por el mismo camino, y al descubrir su verdadero comportamiento, las redes estallaron de igual manera en su contra.

Por estas razones, es que ahora el presentador de 36 años y la actriz de 43 años son atacados por los televidentes en las redes sociales.

De ‘detestable’ y ‘arrogante’ califican a Diego Saenz en ‘Masterchef’: piden a gritos que lo saquen Foto: Instagram @saenzdiego

Las razones por las que Diego Saenz y Carolina Acevedo son los “odiados” de MasterChef 2023

Nadie olvida la explosiva pelea que tuvieron “La Pupuchurra” y Carolina Acevedo a inicios de la temporada, y todo gracias a un momento que no era para ser agrandado, y que gracias a la actitud de Acevedo se escaló a una forma innecesaria.

Por el lado de Diego Saenz, fue gracias a su actitud con los demás compañeros de set, jurados, y hasta la propia Claudia Bahamón, lo que le otorgó el título de “inmamable”, además de que el mismo afirmó que “no sabe cocinar y no sabe por qué está en la competencia”.

De hecho, cuando se llevó un delantal negro que lo puso en riesgo de eliminación, la celebración en redes no faltó:

Ojalá Diego Sáenz salga de MasterChef, porque ya no lo soportooooo”; “Diego Sáenz es un completo inmaduro con esas actitudes cuando le toca delantal negro.”, “Hay que saber perder, por sobrado y no reconocer los errores es que le va mal”, “ay me cae re mal ese diego saenz saquen a ese fastidioso”, fueron algunos de los comentarios.

Por el lado de Carolina Acevedo, esta es la manera en que la atacan en las redes sociales:

“Carolina Acevedo es la cansona de esta temporada?”, “Estoy seguro que Carolina Acevedo va a ser la tóxica cansona de esta temporada de #MasterChefCelebrity”, “Carolina Acevedo resultó siendo “mi bella genio”, “Desde el primer capítulo sentí mala vibra de Carolina Acevedo, no me equivoqué, cómo siempre”, son algunas de las burlas que le enviaron a Acevedo.

¿se sumarán más a la lista?