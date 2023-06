Alina Lozano y Jim Velasquez muestran sus peleas en redes y no los bajan de “showseros”

La famosa Alina Lozano no deja de generar polémica desde que su novio el también actor Jim Velasquez, le propusiera matrimonio en vivo y en directo en un programa de TV.

Alina, de 54 años, y Velasquez, de 23, son duramente criticados por la enorme diferencia de edad que tienen, ya que es de críticas no han faltado debido a la diferencia de edad de 31 años que los distancia.

Las críticas han sido tantas, hasta el punto de asegurar que este romancé no es más que un negocio que ambos se ingeniaron para dar de qué hablar, o que es simplemente una estafa por parte de ambos.

Esto ha llevado a que en reiteradas ocasiones, la pareja deba salir a “aclarar” que lo suyo no es mentira, y que es un romance real que defienden a capa y espada.

Ahora, tras la manera en que se les ve exponiendo hasta sus peleas íntimas en redes sociales, los cibernautas no les creen, y por el contrario afirman que estos hechos terminan de darles la razón a los comentarios que han recibido.

Alina Lozano junto a su prometido, Jim Velásquez | (Instagram)

Alina Lozano y Jim Velasquez se pelearon, lo subieron a Instagram, y los “despedazaron” en los comentarios

En un video que montaron en la cuenta de Lozano, se puede observar a la pareja “pelear” ante las cámaras. Allí, Velásquez le reclama por los comentarios que recibe de otros hombres.

Después, nuevamente Velázquez decide regañar a su novia por la manera en que iba a ir vestida a la cirugía que él le pagó. Alina llevaba un vestido bastante sugerente.

“¿Y te vas a ir vestida así?”, le Velásquez a su prometida. Lozano le responde “¿Y cómo se va uno para una cirugía, amor, si allá le ponen a uno la bata y todo eso?”.

Velásquez “molesto”, continuo diciéndole “Te llevas un pantalón de pijama, te vas con un saco, o sea”, continuó el actor.

Pero Alina se resistió y le dejó muy en claro que ella no se cambiaría de pinta, diciendo “Yo no me voy a ir con pijama desde acá. Ya el doctor, con su protocolo, dirá todo lo que tengo que hacer. Vamos, amor”.

Los comentarios ahora solo son burlas en su contra y les están pidiendo que mejor ya “dejen el showcito”:

“No les creí nada pero son buenos comediantes”, “debería darles vergüenza estar saliendo con esas ridiculeces”, “se nota que a esa vieja le afectó la menopausia” o “Tan viejos y tan ridículos”