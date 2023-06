Verónica Alcocer levanta furia por estar en reunión legislativa y la comparan con la ‘Peliteñida’

Verónica Alcocer se sigue metiendo ‘donde no la llaman’ , o así la acusan, y en redes sociales ya están hartos de la situación. Nuevamente le reclaman al respecto.

Durante la mañana del miércoles 7 de junio, las criticas contra la primera dama de Colombia no se hicieron esperar, ya que se le vio estar presente durante sesión de comisión del Senado, cuando esa no es su función.

A Verónica Alcocer, a estas alturas, se le ha visto entrar y salir del Congreso como si fuera su casa, asistiendo a reuniones donde su figura no es necesaria ni muchos menos requerida.

Esto ya da para especulaciones de todo tipo y que muchos duden de los verdaderos intereses de Alcocer en su puesto de primera dama.

“Verónica Alcocer no es funcionaria de Gobierno, no es congresista, no tiene una credencial obtenida por elección popular, no es una autoridad administrativa o judicial.”, fue uno de los comentarios que se vio en redes.

No es la primera vez que Verónica Alcocer hace presencia extraordinaria en reuniones ‘que no son de su incumbencia’

Hace tan solo algunos meses, en medio de la puja que el gobierno hacia para impulsar la criticada reforma ala salud, se el vio a Alcocer llegar al Congreso en medio del debate por la reforma a la salud, cuando su rol no ejerce ninguna función en estos debates, y la tildaron de ‘nepotista’.

Ahora, una vez mas se puede ver a la primera dama metida una reunión que no le compete. Esta vez se le pudo ver en esta reunión y los comentarios de ‘la mermelada tan obvia que están montando’ no se hicieron esperar.

A Alcocer se le criticó duramente, y con toda la razón, al descubrirse que sus amigos y vecinos están siendo nombrados para altos cargos del gobierno y sin experiencia alguna para merecerlos.

“Verónica Alcocer es una infiltrada de la oposición, nadie hace el ridículo bailando así sin tener una ambición mayor.”, “Parece la Patricia Fernandez de ese circo del gobierno Petro”, “A quién representa la señora Verónica Alcocer? Que yo sepa ella no fue elegida para representar a nadie... la escogió Petro para que fuera su compañera de vida (vida privada) y para ser la madre de sus hijos... pero ella no tiene representación de la población Colombiana”; o “Fuera de chiste, ¿es legal que la primera dama asista a las Comisiones? Lo desconozco, agradecería si alguno me explica”, son algunas de las explicaciones que están pidiendo en redes.

