Por apoyar a Petro en marcha le dicen a Verónica Alcocer “Eva Perón de vereda”

Verónica Alcocer estuvo marchando este 7 de junio al lado de Gustavo Petro y de Diana Osorio, esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y ya mostró esto en sus redes. Pero su aire cuasi mesiánico ya la hace desfavorablemente objeto de comparaciones. Esta vez, con la legendaria esposa de Juan Domingo Perón. Y la llaman por esto “Eva Perón de vereda”.

Alcocer ya estaba siendo criticada por estar en una reunión legislativa y no justificar, como en veces anteriores, su presencia allí. Vestida en un modo muy ‘aesthetic’ y muy contemporáneo, luego marchó con Diana Osorio y estuvo al lado de su marido en la manifestación popular que él mismo convocó. Este último accionar fue el que posteó en redes:

“El pueblo colombiano sigue de pie en la lucha por la JUSTICIA SOCIAL y la PAZ en Colombia”, escribió, mientras acompañaba todo esto un video donde se le veía saludando a la gente que apoyó al presidente, de manera muy simpática. Pero estos gestos no son suficientes para los críticos suyos y los de su marido.

“Don’t cry for me Colombia”

“El gobierno solo puede existir por su gente. Por eso mi esposo da la pelea por las reformas, que pretenden mejorar la calidad de vida de tantos ciudadanos”, expresó Alcocer en Red +. Y puso a alguien enfermo de cáncer a dar su testimonio. Este dijo que fue vulnerado en sus derechos laborales y perseguido por anteriores gobiernos por haber trabajado en Ecopetrol.

Esto, mientras Alcocer sostenía el micrófono. Alcocer expresó que la Reforma a la Salud tenía el sentido. “Ese señor que no conozco me motiva estar aquí y por ellos trabajamos. Y desde donde puedo apoyar, trabajo yo. Las reformas siguen fuertes por ello. La gente es la benefactora”.

Pero esto no bastó: en redes, alguien le puso así al recordar la canción de Eva Perón, o al menos la que canta Madonna en su biopic, recordando que ella quiere encarnar la misma figura con su plataforma. Pero otras críticas aludieron a lo de siempre: que si no “movía el bote” y no hacía su “show de siempre” (es decir, bailar). Pero también al polémico gesto que tuvo momentos antes. Alguien se lo dijo de frente: “Sin vergüenza y ¿usted que hace en el congreso ? La primera dama debe estar es haciendo labor social no política”, entre otros comentarios.

Por ahora, Alcocer, a pesar de las críticas, sigue mostrando la gran influencia política que tiene en el nuevo gobierno. Suyo es el nombramiento de la polémica ex funcionaria Laura Sarabia y de otros tantos cuyos méritos son bastantes dudosos para sus cargos respectivos. Y esto ha ensombrecido claramente, la popularidad