Canal Caracol: Tres episodios que demuestran que son unos homofóbicos vergonzosos

El Canal Caracol ha sido el ojo de comentarios y criticas mas de una vez gracias a sus comentarios homofóbicos y transfóbicos en sus programas como ‘Sábados Felices’ o ‘la vuelta al mundo en 80 risas’, pero parece que no les importa seguir usando a la comunidad como un chiste.

En ‘Sábados Felices’ recientemente usaron una apología bastante transfóbica para burlarse de una de las concursantes de la competencia a la cual parodiaban: ‘El Desafío’.

Y es que para muchos no es un secreto que desde hace años, en ‘Sábados Felices’ se suelen hacer parodias de los realities que la franja del canal presenta. En esta ocasión es ‘El Desafío’ el que encuentra en transmisión actualmente, y en ‘Sábados Felices’ lo presentan como ‘El Desatino’.

El problema es que para hacerle burla a una de las participantes, usaron la transexualidad como una burla y de muy mal gusto, apodando a la concursante llamada Daniela como ‘Transniela”.

Esto fue la tapa para muchos, y claramente como se mencionó antes, no es la primera vez que se burlan del colectivo en sus programas, de manera vergonzosa y homofóbica.

Por eso, hacemos un pequeño recuento de las veces en als que al Canal Caracol y a sus programas no les tiembla la mano al sacar a relucir su homofobia en su parrilla de contenidos:

3 episodios de los tantos que muestran que en el Canal Caracol son unos homofóbicos vergonzosos

El pésimo intento de representación del colectivo con alguien como ‘Piroberta’

Con la emisión del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, la controversia no ha faltado a la hora de criticar a Caracol Televisión por la idea de seguir dándole una plataforma a la ‘comedia’ abusiva de Julian Madrid y su inútil intento de humor.

Este tipo de ‘comedia’ que apela a la burla y caracterización de cierto individuo que sigue siendo usado como objeto de burla y chiste contra los gays en el país. Con sus ademanes no hace más que pordebajear a los hombres que por naturaleza expresan más su lado femenino, ridiculiza a la población transexual y la lista podría continuar.

Caracol y este hombre, Julian Madrid, no le hacen ningún bien a la población LGBTQ+ con su intento de ‘representación’, iniciando por el hecho de que Madrid es heterosexual, ¿qué inclusión puede aportar un hombre heterosexual disfrazándose de un mal intento de ‘gay’ que es usado en una plataforma de humor? Ninguno. Aun así hacen hasta lo imposible por seguirle dando pantalla a este tipo de ‘comedia’.

Viendo televisión con mis papás quienes estaban viendo un programa llamado 'La vuelta al mundo en 80 risas' de @CaracolTV me topé con un personaje que veo por primera vez, llamado @PIROBERTAJULIAN. Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/8aeiR2XLY9 — Iván Fandiño (@ivanfandino_) December 28, 2022

La burla de Amparo Grisales a una mujer trans en medio de una audición de ‘Yo Me Llamo’

Durante la temporada del año 2021, se emitió un capítulo se presentaron varios artistas para adicionar y hacia el final del mismo, salió al escenario una mujer trans personificando a Britney Spears.

De inmediato resaltó su talento para el baile y también su figura que, de hecho, fue halagada por Amparo Grisales. Ahora, si bien la cantante no pasó a la siguiente ronda, ya los jurados coincidieron en que su voz realmente no se parecía, la transfobia salió a relucir cuando la participante abandono el escenario de “Yo Me Llamo”.

Inmediatamente después de su salida, Grisales se giró hacia sus compañeros y les preguntó si se habían dado cuenta de que “era un hombre”. Rápidamente los dos afirmaron que “sí se habían dado cuenta de esto”, entre risas, y los comentarios siguieron, específicamente con Yeison Jiménez.

Ella le preguntó cómo se había dado cuenta y él no dudó en responder que había sido gracias a la señal que hizo Amparo cuando la vio de cerca, “si no te digo, ahí caes”, finalizó ella.

no veo televisión pq la odio, y menos Caracol. Pero acabé de mirar un video en fb de una presentación de Yo me llamo, dónde se presenta una persona y apenas sale del escenario empiezan hacer comentarios y "chistesitos" llenos de transfobia. 🤢🤢 Espero q así dejen de ver esamierd — ultraviol3nc3 A.C.A.B (@Snake68693143) November 3, 2021

“Transniela”: el nuevo apodo transfóbico usado en Sábados Felices

‘Sábados Felices’ es el programa donde mas se presentan estos casos de abuso, la ultima fue que usaron una apologia bastante transfóbica para burlarse de una de las concursantes de la competencia a la cual parodiaban: ‘El Desafío’.

Desde hace años, en este supuesto programa de ‘entretenimiento’ se suelen hacer parodias de los realities que la franja del canal presenta. En esta ocasión es ‘El Desafío’ el que encuentra en transmisión actualmente, y en ‘Sábados Felices’ lo presentan como ‘El Desatino’.

El problema es que para hacerle burla a una de las participantes, usaron la transexualidad como una burla y de muy mal gusto, apodando a la concursante llamada Daniela como ‘Transniela”.

¿Hasta cuando tendremos que soportar el abuso y el matoneo sistemático de este canal y sus producciones ‘basura’ que le dan a la comunidad LGTBIQA+ solo por tener “material” de chiste para su audiencia?