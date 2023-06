¿Ahora Bizarrap pero en inglés?: dicen que Hamilton va a ser el ‘nuevo Piqué’

Hamilton y Shakira prácticamente son inseparables ahora, estaría descubriendo varios de sus secretos que resultan atractivos para ella y sus fieles fans.

Y es que desde que se conoció que esta pareja estaba dispuesta a derrochar “sex appeal”, así como desatar los fuertes rumores de un posible romance, no hay quien no ha indagado sobre aspectos de la vida más personal del guapo piloto desatando así asombro tras descubrirse muchas de sus cualidades con las que tendría afinidad con la colombiana.

Pero más allá de lo bien que la pueda estar pasando este par, en redes sociales no han dejado de decirle a Shakira que esta ‘relación’ va en picada por el hecho de que Hamilton también es un deportista.

Aunque ya pasó más de un año de la separación entre Piqué y Shakira, y está más que claro que ella ya superó a su expareja, sus fans insisten en decirle que meterse con otro deportista será una mala idea.

Lewis Hamilton y Shakira dan exactamente las mismas vibes que las ardillas del meme. pic.twitter.com/s9cZ0qvMoR — Estelly 🤍 (@Estelly_dls) June 6, 2023

Sus seguidores le advierten que las cosas con Hamilton ‘podrían terminar mal’

Definitivamente el estigma por los deportistas ya es una marca con la que debe cargar Shakira. El hecho de que Piqué le hiciera tanto daño es sinónimo para que sus fanáticos piensen que ahora todos los deportistas con los que ella se meta van a ser igual de ‘desgraciados’.

Por eso le advierten que sea cuidadosa por medio de los comentarios de sus redes sociales, y le avisan que en cualquier momento ‘le pelará el cobre’. Lo gracioso, es que ninguno de los dos ha confirmado una relación seria.

“Eso es salir de Guatemala para meterse en guatepeor”, “Dios mío ya está en una relación, por eso es q muchos escogen mal, se gustan, se empatan, se acu estan, y luego chaus, pareciera q la gente no sabe estar sola, disfrutar de sí mismos un tiempo, dejar q el corazón sane bien.”, “No puede conseguirse uno de su edad? Ya vio lo q le pasó con Piqué tb menor q ella, por naturaleza el hombre termina mirando a una mujer menor, no entiende la mujer.”, o “no se cual de los dos me cae peor, harian parejaza”, son algunos de los comentarios al respecto.

Shakira ha llegado al Grand Prix de la Fórmula 1 en Barcelona y se encuentra el Box de Mercedes Benz como su invitada especial.



Algunos medios y espectadores han señalado haberla visto tomada de la mano con Lewis Hamilton, lo que confirmaría su relación ❤️‍🩹🥺. pic.twitter.com/J8ifHw1GKq — Bruno (@JLOAccess) June 4, 2023

Hamilton tiene secretos muy seductores que estarían conquistando a Shakira

Pero eso no es todo, pues Hamilton también es un hombre que gusta de tener un estilo de vida saludable en el que la comida vegana es fundamental para mantener su cuerpo tonificado y bien cuidado. En esto compagina un poco con Shakira quien también gusta de comer sano y mantener su peso, así como su silueta bien definida.

Y por si fuera poco, Hamilton demuestra aún más su versatilidad al saberse que formó parte de la película Cars 2 en la que interpretó a British Grand Touring Racer y como le gustó esta experiencia repitió, pero luego prestando su voz para ser el asistente de comando de voz de Cruz Ramírez.