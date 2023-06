¿Más drama y menos cocina?: MasterChef dejó de ser un reality de cocina para ser “uno del montón”

Con tan solo los primeros episodios de ‘MasterChef Celebrity’ al aire, las redes sociales afirman que el reality es ahora ‘uno más del montón’ por todo el drama que los rodea.

La nueva temporada del reality culinario del Canal RCN llegó cargado de drama y por montones. Peleas, incendios (literalmente) en el set de grabaciones, malos tratos a los jueces y hasta filtraciones son algunos de los escándalos que llegaron desde su anuncio.

Ahora, esto es motivo para que los internautas opinen que ya ver la competencia de cocina no es lo mismo, y su contenido ya no es por la calidad de los platillos que preparan o la intensidad de la competencia, sino por los insultos que se dan.

Contundentes opiniones sobre la nueva temporada de MasterChef

La versión 2023 supera por mucho a los dramas que se han visto en temporadas pasadas. Muchos recuerdan los ataques de Marbelle y sus juntes con otras participantes que daban de que hablar.

Pero esta temporada ha sido drama tras otro: les filtraron la fecha de estreno, Jorge Rausch salió ‘insultado’ en un episodio, Carolina Acevedo ‘le quiso dar en la cara a alguien’. y hasta hubo un ‘incendio’ en el propio set de grabación.

Ahora, en las redes sociales hay comentarios pidiendo que mejor se enfoquen en dar una buena temporada llena de competencia y no mas drama ‘innecesario’ solo para dar ratings, cuando el programa los sigue sosteniendo desde sus inicios.

“Masterchef sin drama no es Masterchef”, “Carolina ya me tiene harta y solo es el tercer capitulo”, “Saquen a Zulma, no puedo esperar nada de ella si pone la carne en agua hirviendo y que no sepa hacer un hogao”, “Literalmente la hora y media fueron propagandas y peleas”, fueron algunas de las opiniones que se dieron.

Los momentos más “engorrosos” de ‘Masterchef’ por los que no soportan a Claudia Bahamón

“Eres un idiota...es in....ble, hue...n...¿qué te pasa?”, fue lo que le dijo Claudia Bahamón a Chris Carpentier y éste quedó atónito, pues más allá de una que otra risa, la presentadora se notó visiblemente molesta ante la broma de su compañero de ‘Masterchef’.

Pero, eso no es todo, pues la colombiana en más de una oportunidad le ha pedido a Dios más paciencia para “soportar” al chileno quien siempre sale con “niñerías” durante el reality, pues éste siempre le hace burlas y esto le hace perder la cordura.

Un claro ejemplo es cuando ella comentó que en el programa reina un ambiente de armonía y que todos se quieren. A esto replicó una concursante quien dijo que eso era mentira y que Claudia siempre perdía la paciencia con Carpentier porque lo consideraba “necio”.

Y lo más reciente sucedió con Jorge Rausch a quien “bañó” de humo húmedo del extintor del set mientras grababan un video para promocionar el estreno de este programa y ella exageró en su actuación hasta e punto de molestar al chef colombiano, tanto que le dijo: “Claudia, ya no más”, en un tono de molestia.