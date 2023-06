Caso “Erika Aponte”: su mejor amigo sabía que ella tenía sus días contados

El pasado domingo 14 de mayo de 2023, en el centro comercial Unicentro norte de la ciudad de Bogotá se presenció un asesinato a plena luz del día.

La joven Érika Aponte fue asesinada por su expareja sentimental, Christian Camilo Rincón Díaz. y ientras se van esclareciendo los hechos se dana conocer circunstancias previas de como fue la relación entre Erika y el feminicida.

Aponte tenía 26 años, amaba las motocicletas, y tenía un hijo de ocho años, y en el día de la madre mientras los colombianos compartían la celebración del Día de la Madre, ella se encontraba en el establecimiento de pizza en el que trabajaba,

Allí, llegó su expareja, quien además ya tenía una demanda por acoso encima y sin pensarlo dos veces le disparó. Ahora, quien sería el mejor amigo de Aponte salió a dar declaraciones de cómo el presintió que la vida de ella corría peligro.

¿Por qué no trabajar desde el congreso en una ley que haga seguimiento judicial a potenciales feminicidas?@HERACLITOL @MafeCarrascal — Diana Diaz (@lapulgarcitav28) May 28, 2023

El mejor amigo de Erika Aponte contó como presintió que ella tenía sus días contados

Desde el programa Testigo Directo contactaron al amigo de Aponte, Andrés David Flores, y el contó detalles de la vida privada de ella y contó el acoso al que el asesino Christian Camilo Rincón, la tenia sometida.

El joven reveló información de , y le confesó a su amigo que sentía que su ex estaba a punto de matarla.los mensajes que Érika Aponte recibía por parte del sujeto y de la forma en que la trataba Christian Rincón, y tras la ultima amenaza que le hizo, ella presintió que sus días estaban contados

“Lo que pasa es que el último mensaje que ella recibió de él fue ‘si usted no es para mí, no es para nadie más’ y ella con ese mensaje quedó asustada, por eso empezó a tomar medidas de protección, me dijo: ‘Andrés, no voy a pasar de este mes’”, narró el joven

Érika Aponte había enviado un reporte previo las autoridades, donde manifestó los malos tratos que ella recibía de parte de Christian Rincón.

El pasado 7 de mayo, la joven quedó intranquila y con temor después de darse cuenta que Rincón le había desconectado un cable de su motocicleta para obligarla a que hablara con él.

“Fui al parqueadero, cuando iba a prender la moto él me dijo: espere un momento, y cogió un cable que me había desconectado y lo volvió a conectar, yo no me había dado cuenta, le pregunté que por qué hacía eso, me dijo que si no hacía eso yo me iba y no lo iba a esperar, me dio mucho miedo”, le afirmó Aponte a su amigo.

Andrés David Flores contó que la ultima vez que él compartió con Aponte fue ese mismo domingo donde fue asesinada, comentado que ambos tenían planes de ir a cine esa noche juntos.

“La última vez que la vi fue ese mismo domingo, yo estuve con ella y nos fuimos a rodar a Villeta cuando nos fuimos a rodar, ella me dijo que tenía que trabajar, que entraba a las once, yo la dejé en el trabajo y ella me hizo una transferencia de 20.000 pesos para que le tanqueara la moto, me dijo ‘cuando termine de trabajar, pasa por mí y vamos a cine’”. finalizó.