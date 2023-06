“He tenido crisis”: la confesión de Paola Turbay que demuestra que no tiene la ‘vida perfecta’ Foto: Instagram @paolaturbay

Paola Turbay dejó a sus fans atónitos, pues hizo una inesperada confesión en la que reveló que no ha tenido una ‘vida perfecta’.

Varias crisis matrimoniales, así como son sus hijos se suman a su historial familiar. Esto es algo que ha manejado muy bajo perfil, tanto que solo hasta hace unas semanas lo ventiló durante el evento de despedida de las grabaciones de ‘Ana de Nadie’, en el que también se dejó ver mucho más relajada, hasta el punto de que bailó al ritmo de los éxitos de Karol G.

Esto se hizo inmediatamente viral, porque resultó novedoso para quienes nunca la habían visto compartir con los demás compañeros del set de grabación, ya que ella no se da el permiso de cambiar su imagen de exreina o de mujer muy conservadora o formal.

Paola Turbay también ha sufrido por crisis familiares

“Estas historias hacen catarsis...yo puedo parecer la mujer de la vida perfecta, pero a mí me ha tocado comérmela toda, pasar crisis, sufrir, he pasado crisis....he tenido crisis en mi matrimonio y hasta con mis hijos. No ha sido fácil”, reveló Paola Turbay durante la culminación de las grabaciones de ‘Ana de Nadie’.

Adicional a esto, la actriz confesó que su vida no ha sido fácil, pues ella también pasó por duros procesos emocionales con su esposo, con quien lleva más de 20 años juntos. Por eso, ella se ha vuelto admirable o ejemplar para el resto de las mujeres de su edad.

Sin embargo, ahora deja ver su lado más humano y sensible al comentar que como cualquier mujer, ella también se ha tenido que valer de ciertas herramientas emocionales y terapéuticas para consolidar su entorno y a las personas que ama tener a su lado.

Además, reiteró que su papel, en la historia que se transmite por RCN, le sirvió para canalizar sus miedos y hasta sus propias experiencia en el matrimonio que hoy más que nunca se ha consolidado a pesar de haber pasado por varias vicisitudes.