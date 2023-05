“Inmediatamente, llamamos al banco”: Paola Turbay resultó estafada y está a la espera de interponer la denuncia

Paola Turbay es una de las personalidades del entretenimiento más reconocidas, teniendo en cuenta su amplia experiencia, la cual tuvo inicio luego de su participación en Miss Universo. Posteriormente, se convirtió en presentadora y actriz en donde se ha destacado en telenovelas como ‘Ana de Nadie’, ‘Mentiras perfectas’ y ‘Colombia tiene talento’.

La actriz debido al auge que ha tenido su más reciente producción de RCN ha estado más activa que nunca en su cuenta de Instagram en donde revela algunos detales de la telenovela y por supuesto, los buenos amigos que esta trajo consigo. Sin embargo, hace pocas horas tomó por sorpresa a sus fans al revelar la estafa de la que fue víctima.

Turbay inició su relatado asegurando: “Les quiero contar que me han tumbado y estoy haciendo este video para que no les pase lo mismo”. Seguidamente, la actriz reveló que empezó a buscar unos uniformes a través de sus redes sociales debido a la información y según ella la inteligencia artificial y demás boots empezaron a aparecer una serie de anuncios en su cuenta de Instagram en donde se observó lo que buscaba.

Ante el hecho, Paola decidió escribir al perfil en donde reiteró que la atención fue la mejor de principio a fin, “parecía una cuenta seria con más de 10 mil seguidores, le envío la cuenta a una persona para que me ayude y ella los contacta por WhatsApp”. Finalmente, el domingo en la noche decidieron realizar la transferencia, pero según ella, el lunes no volvieron a aparecer, no respondían los mensajes ni mucho menos llamadas.

Paola decidió utilizar una plataforma en la cual le confirmaron que se trataba de unos estafadores, así que optaron por volver a escribir: “O nos responden o vamos a reportar su cuenta en Instagram, nos bloquearon e inmediatamente llamamos al banco y les bloquearon su cuenta bancaria”. La actriz aseguró que el paso a seguir es realizar la denuncia ante la Fiscalía.

La actriz les pidió a sus seguidores denunciar esta cuenta con el fin de que más personas no sean víctimas de esta estafa y alertó a las compras que se realizan por internet especialmente, si llegan por publicidad mientras que se visita alguna red social: “Es mucho más seguro comprar por la página (…) Es muy fácil que los tumben que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí”, reiteró Turbay.