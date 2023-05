Claudia Bahamón se sentó con Eva Rey en ‘Desnudate con Eva’ y contó sobre un difícil momento que atravesó en su matrimonio. La presentadora que a estos momentos ya es considerada una de las personalidades más importantes dentro del reality ‘MasterChef Celebrity’, dio detalles de su relación con Simón Brand, en una entrevista, y sus seguidores no se esperaban las confesiones que dio.

En uno de los segmentos del programa que conduce Eva Rey, Bahamón reveló la crisis matrimonial que debió afrontar y donde creyó que ya no habría punto de retorno para un divorcio, pues las circunstancias enfriaron mucho la relación

" Nos separamos”: el difícil momento que atravesó Claudia Bahamón en su matrimonio

Según lo que contó la presentadora, gracias a la pandemia del COVID, su matrimonio con el reconocido director de cine Simon Brand, ya que tuvieron que estar juntos por mucho tiempo y eso era algo que jamás había sucedido dentro de la relación:

“El momento más difícil que he vivido con Simón fue en pandemia porque finalmente vivimos juntos. Desde que nos casamos, nuestra dinámica de matrimonio ha sido viajando y esos espacios hacen parte de nuestra vida. Cuando nos toca estar 100 % juntos dijimos: ‘Miércoles, no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos’”, admitió la querida presentadora.

La presentadora no deja de ver esto como una prueba que perjudicó de cierta manera su matrimonio y afirmó que en caso de que haya otra pandemia y esas mismas condiciones deban emplearse, su matrimonio no tendría salvación:

“¿Esa relación sobrevive otra pandemia?”, fue la pregunta que le hizo Eva a Claudia, y esta última respondió: “Creo que no, yo creo que nos toca mirar la manera de que a él le toque en Los Ángeles y a mí en Colombia”, afirmó la presentadora.

Claudia Bahamón dejó en claro que a pesar de que no tuvo que llegar a esa drástica decisión, piensa que en un punto la pareja si llegó a pensar en una separación. “No fue como verbalizado, pero en un momento yo dije: ‘Esto no va para ningún lado’”, finalizó.

Este es el video donde se puede ver el fragmento de la entrevista hecha por Eva Rey a Claudia Bahamón: