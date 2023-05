¿Salió exigente? Sara Uribe y sus exigencias para volver a las pantallas.

La modelo y presentadora una vez más vuelve a se motivos de burlas y críticas de parte de quienes consideran de que ella se ha convertido una diva y que no tiene argumentos para ello. Todo esto se dio tras sus recientes declaraciones en las que aseguró que no estaría dispuesta a retomar un proyecto como ‘La Isla de los Famosos’, pues considera que la única manera de lograrlo es a través de una muy evidente razón: de que todo sea como ella desea, lujoso y con comodidades.

“No, yo no vuelvo por allá... depende, si es una isla con todas las comodidades del mundo habidas y por haber sí, pero así no”. Todo esto surgió una vez que respondiera a la acostumbrada dinámica de ‘La caja de preguntas’ en la que le preguntaron si estaría dispuesta a volver al reality en el que no duró casi nada, pues fue una de las primera en salir de esta contienda.

Con esto alborotó las redes sociales una vez más Sara Uribe, pues nadie imaginaba que ella estaría tan exigente, pues para muchos ella no experimentó los momentos más duros de esta competencia, no se enfrentó a las situaciones más extremas, ni mucho menos pasó por tantas presiones como para ponerse con esas “exquisiteces” en las que solo ella estará muy cómoda y segura, más que el resto de los participantes.

Por eso, no hubo quien no la cuestionara, sobre todo, porque si eso es lo que pide para volver a participar en algún reality, no se imagina la mayoría qué pedirá si la invitan a formar parte de otro proyecto en el que tenga más exposición, tal y como en los dramáticos. “Nos salió exigente la señora”, alegaron algunos usuarios en las redes tras sus declaraciones.