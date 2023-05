Lo amenazan y él no tiene la culpa: este actor de ‘Ana de Nadie’ corre peligro.

Y es que Jorge Enrique Abello no ha sabido manejar hasta ahora el éxito que ha tenido esta historia transmitida por el canal RCN, pues asegura que desde que interpreta su rol como Horacio no hay quien no haya llegado a humillarlo y hasta agredirlo verbalmente, a través de las redes sociales, por lo que se ha sentido muy preocupado por la manera en cómo lo han ido abordando las personas que se lo topan en la calle, quienes se han dedicado a presionarlo o hasta molestarse con su presencia.

Por eso, él ha manifestado en más de una ocasión se ha incomodado, pero reitera a sus fans que esto se trata tan solo de una interpretación de su trabajo ante las pantallas y que para nada se parece a él. Esto ha causado mucho revuelo, sobre todo, porque en una reciente entrevista que fue reseñada en la Revista Semana aseguró que su libreto mostraba a un hombre manipulador, pero muy dócil, por lo que él optó por ponerle más carácter y autoridad. Y con eso se ha ganado el odio de todos.

El papel de Jorge Enrique Abello en ‘Ana de Nadie’ ha causado revuelo y odio

“El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual...Me esmeré mucho en lograr que me odiaran. Todo el mundo me dice que me odia… Pero ese odio me lo he ganado a pulso. Había escenas de la novela en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros...Ha sido un reto representar a alguien así”, eso fue lo que dijo Jorge Enrique Abello en su reciente entrevista.

Con ello deja claro que, en efecto, personalizó aún más a Horacio, que le dio un toque de su personalidad, pero que no tiene que ver en nada con la arrogancia y agresividad de ese hombre que noche tras noche demuestra que es machista, mentiroso y lleno de rencor. Por eso, no cesan las agresiones en sus redes, ya que la mayoría reitera que él ha ido más allá con su papel y por eso no lo apoyan como cuando interpretó a “Don Armando” en ‘Yo soy Betty, la fea”.