“Empiece usted por bajarle a esos cachetes”: críticas a Westcol por comentario “gordofóbico”.

Una vez más el influencer colombiano ha demostrado que no tiene moral, ni mucho menos argumentos para generar realmente un buen contenido en sus redes sociales, pues luego de que se hiciera viral, de forma negativa, tras sus cometarios en contra de la comunidad LGBTIQ+ arremete ahora en contra de quienes poseen un cuerpo curvilíneo, pues escribió en su cuenta Twitter un tuit en el que no hubo quien no reaccionara en su contra, alegando además que él es el primero que debe bajar de peso.

Yo no subo gordas a mi carro

Pa eso están las grúas — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) May 28, 2023

“Yo no subo gordas a mi carro Pa eso están las grúas”. Eso fue lo que escribió este joven quien a criterio de muchos de sus seguidores, pareciera que no tiene espejo en casa, pues hay quienes aseguran que él posee casi las mismas características de lo que está criticando. Por eso, no lo perdonaron y surgieron miles de comentarios en su contra.

A Westcol no lo perdonaron en las redes sociales

“Yo no subo cachetones a mi carro Pa eso está las mulas”, “Pero luego usted no anda en grúa, porque la gordura y la pinta de camionero la tiene toda”, “Cuando uno no tiene nada bueno que aportar en la sociedad, hacen este tipo de tuits para generar visibilidad y que la gente lo insulte”, “Entonces ¿Qué modelo de grúa te transporta a vos?”, esos fueron tan solo algunos de los comentarios que se originaron tras la publicación que hiciera Westcol en sus redes sociales y en las que ataca duramente a las personas con sobrepeso.

Con esto se gana el rechazo nuevamente de sus seguidores quienes consideran que este chico disfruta ganar visibilidad a través de la polémica e incluso reiteran que eso lo hace cada vez que no encuentra contenido “útil” para “interactuar” con sus “fans”. Sin saber que con esto dejará de “facturar”, por lo menos con algunas marcas que respaldaban su trabajo en el mundo streaming, pero que se han percatado que se ha vuelto ahora más que nunca en un chico sin nada bueno que decir.