“Aquí se habla español”: le dicen ‘ridícula’ a Jessica Cediel por hablar ‘spanglish’ en redes.

Todos saben que Jessica Cediel es uno de los rostros mas populares de la televisión y el modelaje en Colombia, y tras los procedimientos a los que debió someterse para retirarse los biopolímeros que se inyectó y que hicieron estragos en su vida y en su cuerpo.

En busca de una mejor calidad de vida y mejoría en su salud, Cediel se fue a vivir a Estados Unidos, además, y se alejó de las redes sociales, pero hace poco volvió a dejarse ver a sus seguidores y desde ya ha vuelto a dar de que hablar nuevamente.

La modelo además afirmó que esta sometiéndose a algunos tratamientos médicos en donde se encuentra en este momento, en busca de mejorar su salud y sus hábitos alimenticios, y que se encuentra viviendo lo que es ‘la vida real’ en todo su esplendor.

¿Se notan los resultados?: Así fue el cambio físico de Jessica Cediel tras someterse a tratamiento médico

“Yo sé que he estado perdida. Pero estoy viviendo, mi amor, estoy viviendo. Hay una vida aparte de las redes sociales; es la vida real. Les tengo que confesar que me he adelgazado mucho. Estoy ‘superdelgadita’. Los que me conocen, que saben que soy proporcionada, pero estoy más delgadita. Algo que estoy mejorando con ejercicio, pero me siento supersaludable”. afirmó Jessica Cediel en el video que ahora la ha dejado en ‘ridículo’ por la siguiente razón.

Muchos en redes se percataron de que cuando hablaba le daba por combinar el español con el inglés y habló en dicho idioma un par de frases, y eso fue suficiente para que le cayeran todo tipo de comentarios de desaprobación, y no la bajan de ‘creerse gringa’.

La presentadora se defendiendo diciendo que ahora habla de esa forma porque no todos sus seguidores son de Latinoamérica, pero todos le remataron diciéndole que la mayoría sabe que la siguen por su contenido en español:

“Si a ella la siguen personas de los EE. UU. De seguro esa gente también entiende español sino no la siguieran.”, “No diga que ya consiguió otro que le de anillo para quedárselo”, “Y dentro de tus planes también está demandar más médicos?”, o “esta vieja se volvió como para unos frijoles una GARRA”. son algunos de los insultos y burlas que le enviaron.