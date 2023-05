Ahora sí “se idiotizó”: duras críticas a Yina Calderón por mostrar sus cirugías en vivo.

La polémica Yina Calderón no deja de buscar la manera de que hablen de ella y una vez más ha caído en lo “grotesco” según las redes sociales, pues su último movimiento dejó a muchos en shock y “asqueados”

Y es que la DJ ahora tomó la decisión de mostrar en un live, en vivo y en directo, como se sometía a una cirugía más. Por medio de sus historias de Instagram, le contó a sus seguidores que se someterá a un procedimiento donde se le retirarán una prótesis de sus nalgas, pues ya tiene un olor bastante desagradable según sus propias palabras; y también se extirpará grasa abdominal.

“Me van a retirar la prótesis. Y la grasa que me gané estos días me la van a colocar en el ‘rabo’”, dijo Calderón.

Sin embargo, para sus detractores esto ya es la tapa y las burlas e insultos a las acciones de la influencer son lo que abunda en su perfil tras la emisión de este live.

De hecho, Calderon transmitió finalmente la cirugía a través de su cuenta alternativa de Instagram, @fajayinacallderon, desde las 9:00 a.m de durante el viernes 26 de mayo.

“Claro que se puede transmitir, porque el doctor tiene todos los permisos”, confirmó la influencer ante la duda de que tan legal o no era lo que estaba por realizar.

Esto llevó además a que la compararan con la también creadora de contenido Andrés Valdiri, afirmando que lo único que quiere hacer es copiarle.

”A esta asquerosa ya no sabe ni que inventarse para llamar la atención, recójase, que boleta”, “Solo le quiere copiar a Andrea Valdiri es obvio”, “Todos los días siento tanta pena ajena de esta mujer y su necesidad de llamar la atención”, “hasta cuando tendremos que soportar a este esperpento?“ son algunos de los insultos enviados a la DJ y empresaria.