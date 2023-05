“Me propusieron hasta de webcam”: Juan Diego Alvira reveló qué pasó con las propuestas que tenía sobre la mesa

Juan Diego Alvira es unos de los periodistas más famosos del país, teniendo en cuenta que durante varios años hizo parte de noticias Caracol, en donde logró ganarse el cariño de sus televidentes por su sencillez y espontaneidad. Si bien, decidió tomar un nuevo rumbo en revista Semana, meses más tarde confirmó su renuncia y actualmente tiene a la expectativa a los espectadores sobre su nuevo puesto.

El tolimense estuvo como invitado a ‘Buen día Colombia’ programa de RCN con el fin de revelar que ha pasado con su vida profesional y cuáles serán los próximos proyectos de los que hará parte o si, por el contrario, seguirá bajo su proyecto personal, esto con el fin de compartir el mayor tiempo posible con su familia.

Le puede gustar: “No saben la felicidad”: Catalina Gómez oficialmente se graduó de su anhelada especialización

Una de las principales preguntas se enfocó en los rumores sobre la propuesta que tenía por parte de RCN. Ante el hecho el periodista aseguró que si bien, hubo varias conversaciones al final no se llegó a nada y por ende, esta se cayó: “Me propusieron para webcam y hasta me lo estoy pensando (…) En RCN fue una opción muy interesante hubo contactos, acercamientos, intereses, pero como suelen ocurrir muchas veces se apagó”.

Seguidamente, Alvira reveló que fue allí precisamente en donde decidió “lanzarse al agua” y llevar a cabo su propio proyecto a través de sus propias redes sociales. Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones del presentador, pues reveló que dejar Caracol no resultó para nada sencillo e incluso que no fue fácil imponer su estilo: “tuvo muchos problemas por salirme del libreto y del guión”.

También puede leer: “¿Quién no va a amar esto?”: Yeison Jiménez presentó a su “hijo” y contó las mejores anécdotas juntos

A lo largo de esta conversación indicó que cuando llegó a noticias Caracol era el canal RCN el que le daba una paliza en rating al medio de comunicación. Por este motivo precisamente quiso dar estar mucho más cerca de la gente y enganchar con cada una de sus ocurrencias, destacando el equipo con el que contó durante la primera trasmisión del mencionado noticiero.

Momentos más tarde, Orlando Liñan le preguntó sobre el motivo para estar de manera independiente. Ante el hecho el periodista indicó que cuando estaba en Caracol pensaba en trabajar por sí solo, pero “fue muy cobarde”, pues apareció la propuesta por parte de Semana, la cual decidió no rechazar. Alvira resaltó que renunció a Semana por condiciones diferentes, pero ahora ha disfrutado esta nueva etapa de su vida.