“¿Y nuestros feminicidios qué?”: critican a Verónica Alcocer por hacer ‘el show de siempre’ menos para lo importante.

Verónica Alcocer ha sido el centro de atención por los últimos días debido a los viajes que realizó al extranjero con fines diplomáticos y de estado. Durante varios días se le vio en lugares como España e Inglaterra; en España para acompañar a su esposo el presidente Gustavo Petro a visitas de Estado a la monarquía española, y luego fue invitada a la coronación del Rey Carlos III en Londres.

Si bien una de las críticas que recibió durante esos viajes, llegaban a afirmarle que lo único que ella fue a hacer en el exterior y para esas reuniones, fue ir a ‘vender moda colombiana’, pues es bien sabido que al a esposa del presidente Gustavo Petro le gusta ‘abanderar’ el diseño local en cada ocasión que puede.

Y en el día de la afrocolombianidad, su mensaje ‘fraternal’ no podía faltar, perro desafortunadamente para ella, este no fue bien recibido y por el contrario no se tardaron en volverla a tachar de ser una ‘salvadora blanca’.

No solo eso, en Colombia se ha presentado una ola de feminicidios que ha azotado el país y ni una sola vez se le vio a la primera dama pronunciarse frente a esto.

Una dura critica que no han dudado en darle a Verónica Alcocer es el hecho de que si se pronuncia frente a temas que no son de suma importancia como las situaciones que afectan a las mujeres, reiterando una vez mas, los feminicidios que se han visto, pero si lo hace con celebraciones como esta.

Y si, se agradece que Verónica Alcocer mantenga presente esas fechas donde se celebran festividades importantes, pero así mismo debería pronunciarse sobre las problemáticas por lass que según ella, esta dispuesta a luchar.

“Hoy por la africolombianidad te expresas por este medio y me parece bien....pero hace 8 días hubo un feminicidio más en Colombia y te quedaste callada.”, “No sabe más si no gastar la platica de los colombianos”, “De eso si habla pero no de como estan matando a las mujeres cada día en su propio país”; “Donde hay parranda ahí la encuentran” o “No haga más sino bailar mientras a Colombia le tocan el último vals.”, fueron algunos de los ataques que le enviaron.