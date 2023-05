Vecino de ‘gringo’ con menores de edad denunció todo al ICBF y prácticamente lo dejaron en visto.

Una de las problemáticas más grandes que se observan en la ciudad de Medellín (y en el resto del país) es la gentrificación y la forma en que los extranjeros, especialmente los estadounidenses o mal llamados ‘gringos’, quienes vienen a acaparar y adueñarse de las zonas comunes de la ciudad.

Con esto, una enorme problemática que se ha venido agravando de igual manera en Medellín, es la prostitución y explotación sexual que estos mismos extranjeros vienen a hacer al país, y de hecho, se cree que ya está tan normalizado hasta el punto en que ni las propias autoridades hacen algo al respecto.

Este fue el caso de un colombiano que cansado de la situación, expuso la manera en que se ha dado cuenta de que su vecino ’gringo’ lleva a jóvenes de 17 años a su casa y pagándoles el transporte.

”Acabo de presenciar cómo un gringo que vive a dos casas, recibe a dos peladitas de si mucho 17 años, les paga el taxi y las entra a su apartamento. Si de verdad usted cree que el gringo promedio viene a “hacer su vida” acá en Medellín, déjeme invitarlo a que salga de esa burbuja”, escribió el internauta muy preocupado.

Rápidamente, en los comentarios le pidieron que por favor llamara a las autoridades competentes y reportara la situación, es decir al ICBF y a la policía del cuadrante para que se acercaran a investigar lo que sucedía, y según lo contado, la repuesta que le dieron fue bastante desalentadora.

“Los veo muy activos en los comentarios. Ayer en la noche llamé a la policía para reportar el hecho y spoiler alert: no llegaron (por lo menos no me di cuenta en un tiempo mínimamente prudente ya que era tarde). Llamé a la línea 141 del ICBF y me dieron un número de radicado donde me dicen que van a investigar el caso. Adicionalmente me comentan que para estos casos lo más importante es conocer el lugar de residencia de las chicas para contactarlas directamente y evaluar si efectivamente es un caso de explotación sexual”. confirmó el cibernauta.

Desafortunadamente, este mismo tipo de respuestas es lo que suelen recibir las personas que denuncian y dan a conocer estas situaciones que se están viendo gracias al creciente problema de la gentrificación en Medellín, y la indignación ha crecido al punto que muchos otros comentario que precisamente, este tipo de respuestas son las que suelen dar.

Por tal motivo, en los comentarios dicen que no se dejen de informar estos casos, y que las autoridades realmente empichen a tomar enserio la labor de vigilia y tener presente la enorme crisis en la que se encuentra Medellín.

“Es terrible, cuando voy a Colombia con mi esposo que es Alemán , cuando él anda sólo en cada esquina le ofrecen chicas jóvenes y droga. Es lamentable que pasen estas cosas”, “La gente diciendo que si llamó a la policía, como si la policía sirviera para algo en esos casos. Lo resuelven con un soborno, una advertencia y sigue como si nada llevando niñas o si lo fichan las lleva a motel y ya”; “Hasta que no haya un plan radical de castración a todo depredador sexual que llegue, o al menos denuncia, consideraré que todo ciudadano de Medellín es cómplice”, o “En Santa Marta está igual la situación, e incluso con niños y niñas de alrededor de 10 años, llamamos a Fiscalía e ICBF y no hicieron absolutamente nada porque tenemos que saber el nombre completo de la persona. No aceptan la denuncia si uno no da datos personales. Es muy triste”, son tan solo algunas de las experiencias y comentarios que los cibernautas han dejado.

Quisiera ver una estadísticasde cuanto extranjero se establece con familia . Lo que uno percibe es puro hombre solo y esos llegan por el "buen servicio" que parece servilismo con los extranjeros y la facilidad de conseguir droga y sexo. https://t.co/OlbQR8wbS8 — Leo (@leomorster) May 23, 2023

Por esta y más razones soy antigringos en colombia,desgraciadamente no vienen a invertir personas honestas y decentes, vienen son los pedofilos y enfermos. https://t.co/xnfFFSU6GR — Xime 💝💫🌸 (@Bellacalamidad_) May 23, 2023