No, Madeira Exclusive, su pasarela no fue un ‘homenaje’ sino un acto racista

Desde hace algunas horas se ha desatado una fuerte polémica en medio de un evento de moda del Eje Cafetero llamado ‘Eje Moda’. La razón: una de las marcas que presentaba su pasarela, ‘Madeira Exclusive’ decidió usar dos mujeres indígenas de la comunidad Emberá, y un bebé, como utilería en su desfile.

La marca sentó a estas dos mujeres y el pequeño en medio de la pasarela central, mientras modelos de diversas tallas mostraban las propuestas. y esto lo disfrazaron con un aire de ‘inclusión’. Obviamente la avalancha de críticas no se haría esperar y muchos salieron a condenar este acto racista y paternalista en toda su expresión.

Ante la controversia desatada, la marca y su directora creativa y diseñadora, Juliana Jaramillo, salió a dar sus ‘explicaciones’ de por qué obraron de esa manera, y sus palabras dejan mucho que desear, porque ante un acto inexcusable como el que se tuvo que ver, no hay ‘pero’ que valga para no darse cuenta de lo pésimo y mal manejado que estuvo la estructura creativa de la pasarela desde un inicio.

Con esto, solo demostrando la ignorancia completa que maneja la industria de la moda colombiana en muchas ocasiones, a la hora de no entender la importancia de no ridiculizar y ni usar como objeto a las culturas y poblaciones ajenas a la nuestra.

Nuevo caso de racismo en la moda colombiana. Esta vez la marca Madeira Exclusive exhibe en @eje_moda a dos mujeres y a un bebé emberas como un adorno en la pasarela. Indignante. pic.twitter.com/44TevfH7pK — Colónbia (@Colonbia__) May 19, 2023

Además, pareciera que no vieran los desastrosos comentarios y críticas que tuvieron otras marcas en recientes meses precisamente por este mismo problema. Por no entender la delgada línea entre apreciación y apropiación cultural, ni mucho menos el de ‘fetichizar’ culturas ajenas.

Aun así, esto no ha detenido a la marca de no solo salir a dar explicaciones no pedidas, se dio sus palmaditas de hacer un ‘buen trabajo’ con toda, cayendo profundamente en el paternalismo y en el complejo de la ’white savior moment’, diciendo que antes ‘les estaban haciendo un favor’. Como si lo necesitaran.

“Es una pasarela y un concepto inspirado en todas esas mujeres colombianas que nos han dejado un legado (...) quisimos exaltar a esas mujeres tejedoras y tuvimos muy claro que en nuestra historia”, y que quisieron “aclarar nuestra intención del desfile donde nuestro objetivo principal es reconocer la importancia y el valor de las tejedoras ancestrales y su legado. Queremos recalcar que buscábamos en pasarela destacar la diversidad cultural de nuestras mujeres y promover la inclusión en la industria de la moda.”, afirmó Juliana Jaramillo, directora creativa de Madeira Exclusive y diseñadora.

Estos son los videos que la marca subió a su cuenta de Instagram donde ‘aclara’ la situación de su desastrosa y desagradable pasarela:

Desafortunadamente esas ‘disculpas’ no son más que un intento de justificar un acto impresentable como estas. La situación era tan triste, que las mujeres Emberá que se encontraban sentadas en la mitad de la pasarela mientras las otras las mujeres caminaban y desfilaban muy alegremente, daba la sensación de ver esas personas indígenas que se encuentran en desafortunadas condiciones de desplazamiento, y deben pedir auxilio en las calles de las ciudades principales del país para poder subsistir.

Esa pasarela, en vez de ser incluyente lucia revictimizante desde donde quiera que se le mire, y las ‘excusas’ que la marca presentó, comprueban algo que la industria de la moda colombiana no ha podido comprender, o más que comprensión y entendimiento a la manera de comunicar las cosas, a este punto uno pensaría que ya es hacerse el de la vista gorda ante las recientes problemáticas que se han visto dentro de la industria.

Las culturas indígenas, las comunidades indígenas, así como las culturas que son ajenas a las nuestras no son objeto de deseo y de consumo, no son utileria para adornar desfiles y campañas editoriales, mucho menos para que las sienten en medio de una pasarela sin sentido alguno y con un sabor bastante amargo, cuando su intención pudo haber ido mil veces más hacia una mirada realmente inclusiva.

Ya sea sacándolas junto a la diseñadora al final de la pasarela y que se les reconozca como lo que son, o que ellas mismas fueran parte de la pasarela y salieran a desfilar... y eso es poco en comparación con lo que representaría una verdadera inclusión.

Últimamente varias marcas de moda colombianas, como Sixxta o Johana Ortíz, se vieron envueltas en duras polémicas y escándalos por la amera en que se apropiaban culturalmente de la cultura y las costumbres del caribe para sus colecciones, como fue el caso de Sixxta usando las palabras ‘Mulata’ y ‘Esclava’ en una de sus últimas campañas.

Una de las problemáticas innegables en la moda colombiana es la manera en las elites buscan acomodar lo ajeno a lo suyo, fetichizando y romantizando estéticas y costumbres a lo que mejor les parezca, y haciendo lo posible por blanquearlas, y ahora fue el turno de que usaran a las comunidades indígenas como ese comodín que terminó siendo un completo desastre.

En su contraste, existen diseñadores como Alado, Juan Pablo Socarrás o Humberto Cubides de la marca Cubel, quienes han sabido mostrar la otra cara de la moneda, sacando a relucir trabajos y propuestas de calidad y autoría, dignificando y resignificando el trabajo artesanal y las comunidades que por años han sido marginadas y golpeadas, justamente por estos grupos excluyentes, o que mirian a las otredades como objeto de deseo y consumo.

Ojalá la marca Madeira Exclusive y su cabeza creativa sigan ejemplo de Sixxta o Baobab, que entendieron que las críticas por las que tuvieron que atravesar fueron con fundamento, y reparen de una manera digna y simbólica la manera en que pisotearon todo un verdadero legado con una excusa trillada y vacía de ignorancia, que, a este punto, debería ser inadmisible usarla antes tantos llamados de atención que se han hecho saber.