Nadie le cree a Yina Calderón que ahora sea buena con Mara Cifuentes.

Desde que la modelo publicó el video en el que salía llorando y pidiendo a sus seguidores que “no consuman vicios” para salir adelante con sus problemas y demás presiones, se originaron cientos de reacciones de personas que siempre la han apoyado en su proceso de rehabilitación, pero también surgió la opinión de quienes menos la gente se pensaba: de la reconocida DJ quien siempre se ha caracterizado por criticar a quienes suelen hacer este tipo de declaraciones.

Y a pesar de que la publicación de Mara también respondía a la tristeza que le generaba la pérdida del vuelo para poder ver a su progenitora en el Día de las Madres, la polémica influencer solo tomó como principal argumento el evitar las adicciones y el ser fuertes para mantenerse firmes ante las adversidades.

Yina Calderón fue buena con Mara Cifuentes y la atacaron en las redes

“...De repente veo cómo Mara Cifuentes realiza un en vivo y la veo que está llorando y como en un ataque de pánico... Y además, dice que se siente mal por los ataques que recibe a diario en las redes sociales...Miren a una persona como yo que siempre atacan...a mi me tiran hasta hacerme sentir muy mal....y no lo logran porque nunca me he puesto a hacerle caso a las críticas...siempre ha sido muy fuerte mentalmente...nada me altera, más bien me da risa lo que dicen, pero hay personas que no soportan este tipo de cosas, así que nenes tengamos mucho cuidado con lo que escribamos en las redes”.

Mara Cifuentes preocupa a sus fans: aseguran que la estafaron y cayó en crisis Fotos: Captura de pantalla Instagram @maracifuentes1

Con esas inesperadas palabras Yina Calderón se solidarizó con Mara Cifuentes, pero más allá de recibir méritos por ese “gesto”, lo que originó fue duras críticas porque la mayoría considera que ella no tiene moral o ética, pues siempre ataca a quienes opinan contrario a ella o la señalan por sus acciones.

“Dios que hipocresía de este ser su ella es especialista en hacer lo mismo atacar a otras personas en redes”, “Ay si, la más reflexiva y consejera ella. Tira la piedra y esconde la mano”, “La que habla y critica el cuerpo y la forma de otros...Hay por favarrrrr”, expresaron en las redes.