“Lo del pobre es robado”: Erika Zapata cansada de que le digan ‘Miss Filtro’.

Erika Zapata ya es reconocida por los colombianos ya que es una de las corresponsales que suele destacarse desde su ingreso al noticiero del Canal Caracol. Esto, gracias a su particular forma de narrar las noticias y sus propias vivencias, pero en mas de una ocasión se le ha criticado justamente por su estilo de presentar dichas historias.

Asimismo, su aspecto físico no deja de ser usado para comentarios malintencionados, y al parecer la presentadora ya no se aguanta una más, pues ella no ha hecho ni dicho nada malo y aun así la siguen atacando constantemente,

Una de las constantes citicas a las que tiene que enfrentarse la presentadora, es a que le digan que ‘usa filtros’ y que se ve ‘mal arreglada’ con su presentación personal ante las cámaras.

Zapata, cansada de que la traten de esa manera, se refirió a sus detractores por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter donde afirma que no hace uso de dichos filtros y dejó ver como se siente al respecto de los malintencionados comentarios que suelen hacerle.

La presentadora se despachó contra sus detractores por medio de su perfil de Twitter, y allí contó ‘que esta cansada’ de que su belleza física sea cuestionada, y que además, de que los cibernautas sean capaces de decirle que solo se ve bien gracias a los filtros de Instagram, llegandola a apodar en varias oportunidades como ‘Miss Filtro”.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada.”, fue el contundente mensaje dado por la periodista. Más adelante, se auto-respondió en ese trino diciendo: “Me han hecho sentir remal.”

Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. — Érika Zapata (@ericayasmin4) May 15, 2023

Y es que Érika Zapata ha tenido que enfrentar las críticas desde su primera aparición en la pantalla, pero en esta ocasión fueron varios los usuarios de Twitter que se solidarizaron con la corresponsal del noticiero colombiano, y aparte de alentarla a que continue siendo una grandiosa reporta, también se han unido al llamado del respeto que merece el trabajo de Érika.

“Independientemente si usas filtros o no, eso es problema de cada quién, y que tengas cosas materiales que hagan sentir inseguros a los demás, pues allá ellos, en la vida uno debe aprendera vivir con esas cosas, con comentarios de gente que no tiene nada más que hacer”; “la envidia, el vacío afectivo de muchas personas lo creen llenar criticando, y son críticas sin fundamento alguno. ”Tu eres hermosa, auténtica, original”, “Sigue así de profesional.” o “No le des importancia a esos comentarios, desde que tú te sientas linda con eso basta. Lo importante es quererse uno tal y como es para que los demás lo hagan” son algunas de las palabras de aliento que le han dejado a Zapata.

Que gente fastidiosa a lo bien, dejen de ser hijueputas https://t.co/QHfMXuJAsE — R (@hijounicoo) May 15, 2023