“Jabones cortopunzantes”: Colombiana se cortó con vidrio en jabón de ‘Loto del sur’ y fue ella quien salió perdiendo.

Muy indignada, una clienta de la reconocida tienda de productos de skincare, Loto del sur, no se quedó callada y contó por medio de sus redes sociales la forma en que sus empleados le obligaron a pagar mas por cambiar un producto que no solo salió defectuoso, le causó una tremenda herida a su piel.

La barranquillera cuenta que si bien ella usaba el jabón con normalidad y hasta el momento no había ningún percance, tan solo hace algunos días mientras se bañaba, sintió que el jabón le estaba cortando la piel, pero sin prestarle mucha atención pensando que era el ingrediente exfoliante que tenia el producto, y asumiendo que de pronto era muy abrasivo con su piel espero al día siguiente para sacarle los pedazos que podrían lastimarla.

La sorpresa que ella se llevó fue enorme, al ver que dentro del jabón había un pedazo de vidrio incrustado que fue lo que provocó los cortes en su piel el día anterior.

La cliente se acerca a la sucursal donde adquirió el producto, pero la atención que recibió dejó mucho que desear.

En el relato, al mujer cuenta como las personas que le atendieron al momento de ir a hacer el reclamo, no fueron capaces de darle una solución efectiva, no le pidieron una disculpa por lo sucedido en nombre de la empresa, y tras del hecho le obligaron a pagar por el excedente de un nuevo producto si ella quería el reemplazo.

“Buenos días!… menos a los de @Lotodelsur que cuando fui a reclamar porque me salió un jabón con un PEDAZO de vidrio(que me cortó toda), me ofrecieron cambio y me tocó pagar excedente de $70K porque obvio yo no quería jabón de barra sino el líquido. FYI: No hubo disculpas”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

Después, publicó otro video donde explicó a fondo la situación, esto terminó por dejar muy mal parada a la marca, pues la manera en que la situación fue manejada evidentemente no fue la adecuada.

Hasta el momento la marca no se ha pronunciado al respecto pero la presión de sus clientes de las redes sociales se hace evidente con el paso de las horas, exigiendo un reembolso y una disculpa pública a la cliente afectada, que retiren ese lote de jabón en particular del mercado, y para que no solo recapaciten a su personal sino que además incluyan otras políticas de solución y atención ante imprevistos como estos.

Además le han dado otras recomendaciones de marcas colombianas que también manejan una excelente calidad en los productos que ofrecen, como alternativa a ‘Loto del sur’

“Sí recomiendo la queja ante la Superintendencia, pero además, a través de reclamación directa o demanda, que te respondan personalmente por el daño físico y el riesgo asociado al producto”, “Debe haber alguna otra forma en la que puedas denunciar porque salieron ganando en venta al final del desastroso manejo del reclamo.”, “Típico comportamiento de marcas y comercio en Colombia. No responden por nada, el cliente para ellos es ocasional, sólo les interesa el dinero.”, o “Pásate a Juliao. Están haciendo unas cosas espectaculares con altos estándares de calidad”, son algunos de los comentarios frente a este tema.

NUEVA MUJER COLOMBIA se puso en contacto con ‘Loto del sur’ para conocer su versión pero hasta el momento no se han pronunciado o respondido a nuestras preguntas.