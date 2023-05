¿Se inspiró en ‘Pasión de Gavilanes’? critican el challenge que Paola Jara mostró en sus redes.

La cantante se encuentra promocionando su nuevo tema llamado ‘Cuéntaselo’ que grabó a dúo con Américo. Esto la tiene muy contenta y por eso no dudó en sumarse a la tendencia de viralizar el nuevo material en las redes a través de un challenge. Para ello, se grabó la coreografía junto con un cuerpo de baile que más allá de representarla, parecía ser sacado de la novela protagonizada por Mario Cimarro y Danna García.

Por eso, los fieles seguidores no dudaron en criticarla y asegurar que le faltó creatividad en esta dinámica, pues hasta los atuendos y pasos les resultan a muchos muy común y ya vistos en otras agrupaciones. De ahí que hasta ahora solo ha recibido críticas por la escasa originalidad que hay en esta propuesta o reto que buscan hacer viral.

“Esta se vio la segunda temporada de Pasión de Gavilanes”, “Rosario sal de ese cuerpo”, “Paola Elizondo”, “Que viva pasión de gavilanes! Y ella actuando como Rosario”, “Eso está como pasado de moda”, “Me sentía viendo Pasión de Gavilanes. Total”, “¿Es Pasión de Gavilanes 3?”, “Puro flow de Pasión de Gavilanes”. Esos fueron algunos de los comentarios generó esta publicación en la que además cuestionaron el atuendo de las bailarinas.

Por si fuera poco, los fieles seguidores de la cantante aseguraron que le faltó también actitud a este baile, así como su protagonista Paola Jara quien fue la gran ausente de este video que hasta ahora no ha recibido las mejores opiniones de quienes aún no han realizado esta coreografía que al parecer no es del agrado de muchos. Ahora, solo queda esperar si la esposa de Jessi Uribe realmente saldrá a mostrar una nueva coreografía con la que su público sí la siga y deje de criticarla por completo.