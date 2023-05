“No consuman vicio”: Por tremenda ‘traba’ Mara Cifuentes perdió un vuelo y reflexionó sobre su estado de salud

La modelo paisa Mara Cifuentes reveló hace algunos meses al programa ´La Red’ de Caracol Televisión que era adicta a las drogas, luego de probarlas en diciembre del 2020.

En horas de madrugada de este domingo 14 de mayo, Cifuentes indicó a través de su cuenta de Instagram que iba a viajar a ver a su mamá por el motivo de Día de las Madres, pero que funcionarios del aeropuerto no la habrían dejado abordar el avión por seguridad.

“Ayer no me dejaron viajar en el aeropuerto, porque estaba muy alterada. Por favor, no consuman vicio, piénsenlo antes de hacerlo, no lo hagan, piensen muy bien lo que van a meter” indicó en medio de llantos en un video en vivo la joven de Medellín, además tendría que regresar a una clínica de reposo mental para recuperarse.

En medio de su angustia, Mara dijo que sería la quinta vez que estaría en una clínica de reposo mental debido a su situación con el consumo de estupefacientes.

Por último, también se mostró afligida por situaciones que le han pasado en su vida. “Yo no soy una mala persona. Yo he cometido errores, pero yo no me merezco que me traten tan mal. Yo no me merezco las mentiras” dijo en medio de llantos.

La paisa terminó el video en vivo en Instagram y dejó preocupados a los miles de seguidores que le decían que buscara ayuda o que se calmara, que tiene en su red social Instagram.