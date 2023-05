Mara Cifuentes preocupa a sus fans: aseguran que la estafaron y cayó en crisis.

Una vez más la modelo paisa está dando de qué hablar, sobre todo, porque a criterio de sus seguidores está pasando por uno de los peores momentos de su vida, pues quienes la conocen reiteran que tiene un muy mal semblante, pero sobre todo, les preocupa que su actitud ha ido cambiando hasta el punto de que está más inestable que nunca debido a la gran cantidad de ataques que recibe a diario.

Mara Cifuentes preocupa a sus fans: aseguran que la estafaron y cayó en crisis Fotos: Captura de pantalla Instagram @maracifuentes1

Y es que hasta ella misma reconoció, en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, que en este momento de su vida no le gusta estar sola y no soporta que personas malintencionadas quieran estafarla. Eso fue lo que comentó a través del video que luego eliminó y en el que aparece llorando, desconsolada y casi desesperada. Eso fue lo que alarmó a más de uno.

“Dios, no puedo más. Niños, los necesito, por favor, ya no más odio… Me levanto a leer todo este odio, me levanto a leer a las personas, estoy teniendo pesadillas… Yo no puedo más, es demasiado para mí, demasiadas mentiras, aparte esa niñita con la que estaba me quería estafar”. Eso fue lo que comentó Mara Cifuentes en su publicación de Instagram en la que además aseguró que necesita ayuda.

“Lo siento mucho por todo lo que yo he hecho y he dicho, pero me estoy enloqueciendo y mi exnovio me dejó aquí en el hotel Ibis sola, no sé qué hacer, creo que tengo que ir al hospital. Ayúdame, por favor”, añadió la modelo quien luego de alarmar a sus fans con esta publicación, eliminó el video y esto causó mayor revuelo.

Y aunque hay quienes aseguran que solo se trata de una estrategia para llamar la atención del público, también hay quienes están preocupados por su salud mental, pues ella siempre ha tenido fuertes recaídas por su adicción a las drogas y además, posee problemas de conducta. Ahora queda esperar qué pasará realmente con la famosa modelo.