Este es el ‘churrísimo’ y talentoso hijo de Robinson Díaz

Las redes se han alborotado tras conocerse que gracias a Juan José Díaz, estos actores, que son sus padres se han mantenido más cercanos que nunca a pesar de su muy mediática separación que muchos aún no superan. Y es que este joven se ha encargado de crear proyectos artísticos de gran talla y trascendencia en la que ha ido de la mano de estas emblemáticas personalidades de quienes heredó su gusto y pasión por el arte.

No en vano, a pesar de que tanto Robinson como su ex decidieron no estar más juntos en casa, eso no ha sido impedimento para que sigan conectados y en constante comunicación, tanto que perciben muy amigables y cariñosos en sus encuentros creativos, pues están siempre apoyando a su hijo quien ya cuenta con una obra infantil que escribió y ha sido todo un éxito, sobre todo, porque es producida por su padre y supervisada por su madre quien es socia en la empresa que creó para materializar sus sueños.

El hijo de Robinson Díaz y Adriana Arango es quien los ha mantenido unidos

Pero, más allá del entorno positivo que Juan José ha traído a la vida de Robinson Díaz y Adriana Arango, existe también el interés de sus seguidores en especial las chicas por conocerlo más allá, ya que ha sido calificado por ellas mismas como un chico guapo, tierno, pero sobre todo creativo y auténtico. Todo ello ha hecho que se incrementen sus fans, así como su fama dentro del gremio.

En sus redes se dedica a publicar cada uno de sus proyectos, así como las fotos más emotivas al lado de sus padres, así como las más cautivadoras en las que muestra su rostro, así como algunos personajes que adopta y que resultan muy atractivos para sus ahora fans que están delirando por su porte de galán.