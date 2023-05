¿Hasta cuando el racismo?: Francia Márquez llegó a Africa y los Uribistas no la dejan en paz:

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez tiene con fin, viajar a los territorios de Sudáfrica, Kenia y Etiopía y la creación de rutas comerciales aéreas, entender y comprender los procesos de paz a los que se han tenido que enfrentar, y realizar acuerdos con las cámaras de comercio de las regiones.

Francia Márquez, al igual que el resto del gobierno de Gustavo Petro, no ha podido evadir las críticas que le han venido haciendo pir parte de la oposición. En el caso de Márquez, no solo es por la situación de los viajes en helicóptero que se ha visto afectada su imagen; además los costos que este viaje tiene para el gobierno son altísimos.

Desafortunadamente la manera en hacer dichas críticas no ha sido la correcta en lo absoluto. Se entiende que haya gastos que son completamente desmedidos y las redes sociales están en todo su derecho de reprocharlos, pero la forma de hacerlo siempre ha sido la peor, y una vez más el racismo en contra de la vicepresidenta vuelve a normalizarse.

¿Hasta cuando el racismo?: Francia Márquez llegó a Africa y los Uribistas no la dejan en paz

Los detractores de Francia Márquez están que no pueden de la dicha sacando su despreciable racismo a flor de piel, y tras la llegada de la mandataria a territorio africano, no tardaron en salir a decir que no solo la vicepresidenta ya se encontraba en ‘su verdadera casa’, la llaman ‘chango’, ‘mico’, y afirman que su maquillista va a ‘pintarla con betún’.

Estos son algunos de los comentarios:

“¿Alguien sabe si Francia Márquez nos puso a pagarle hotel en ese viaje o llevó colchoneta?”, “Ofrecemos disculpas desde Colombia por las idioteces y tonterías que haga por ella está changa”; “Mientras Francia Márquez anda en un Carnaval ambulante la otra vice si se ve que está trabajando con formalidad y elegancia. Toma nota corroncha y bájate del helicóptero” o “Francia Márquez pensó que en África se iba a encontrar con Tarzan o con los homínidos.”; entre muchos más.

Francia Márquez saludando a primito 😍 pic.twitter.com/Cn9cWKVfo3 — Don Jorge Nitales (@pepeyuca3) May 12, 2023

Francia Márquez llevó en su comitiva a su maquilladora personal, para que le eche betún? Con eso se cierran negocios en África? — Juan Alexander 🗯️ (@juan_alesander) May 12, 2023

“Ella inspira a las niñas colombianas”: autora feminista Chimamanda Adichie alabó a Francia Márquez

La feminista nigeriana, que es un referente intelectual a nivel mundial, estuvo presente en la Feria del Libro de Bogotá y al hablar sobre su famosa Ted Talk, ‘El peligro de una historia única’, habló de cómo la vicepresidenta estaba cambiando la situación. Esto, en términos de contar más historias de Colombia a los niños y jóvenes, sobre todo a las niñas afrocolombianas.

“Pienso que la presencia de Francia Márquez es muy prometedora. Me hace sentir optimista. No sólo por ser una mujer negra, sino por que ella no esconde lo que es. Lo que es maravilloso, porque les está diciendo a las niñas afro que no tienen que avergonzarse. Que son perfectas tal y como son”, enfatizó.

Adichie, quien ha sido autora también de obras vivenciales cumbre y referente como ‘Americanah’, tuvo una de las charlas más populares en la Filbo, con enorme concurrencia. Allí habló de racismo, feminismo y del privilegio. Y de cómo, claro, las mujeres siempre son condenadas por expresar su opinión y para pensar su concepción de identidad y cuerpo en cuanto a la mirada masculina.