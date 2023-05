“Volvió con el viejito”: fans de Paola Jara ‘indignados’ con ¿su nueva pareja?

Una vez más la cantante causó revuelo en las redes sociales, pero esta vez ya no se encargaron sus haters de criticar su look o su cuerpo. En esta oportunidad, todos los comentarios en contra de la artista giraron en torno a la nueva compañía que tiene en su nuevo promocional que no es otro que el reconocido Américo con quien grabó un tema desatando así la inquietud de cientos de sus seguidores quienes al verlo en la fotografía promocional, pensaron que se trataba de su antiguo amor Iván Calderón.

Por eso, más de uno se llegó a preguntar si ella había regresado con el reconocido productor con quien despegó su carrera y tuvo una relación que siempre estuvo enmarcada en polémicas, ya que nadie estaba de acuerdo con ella. “Volvió con el viejito”, fue el comentario que desató el fuerte debate en las redes sociales.

Fans de Paola Jara ‘indignados’ con ¿su nueva pareja?

“¿Ese también se lo va a cuidar a la mujer?”, “Nahhhhhh Paola no va a cambiar a Jessi por Américo, con todo el respeto que Américo se merece”, “Ya nos asustó la Paolita”, “Ayyy no esas miradas”, fueron tan solo algunos de los comentarios que se generaron en la reciente publicación de Paola Jara en la que aparece muy cariñosa al lado de Américo, artista con el que grabó un nuevo tema y que estará lanzando dentro de pocos días.

Esto causó tanto revuelo en las redes que muchos se llegaron realmente a preguntar si la cantante sería capaz de dejar al intérprete de ‘Dulce Pecado’ por este cantante con quien se le nota una química muy especial y que posee rasgos muy similares al de su antigua pareja. Sin embargo, todo se ha convertido en rumores y falsas expectativas de lo que podría pasar entre ellos a pesar de que hay quienes dudan de que la también empresaria la esté pasando bien con su actual esposo de quien se ve cada vez más alejada.