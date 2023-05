Verónica Alcocer se enorgullece de todas sus pintas a pesar de las críticas.

Las redes sociales han estado bastante ocupadas por estos días, y todo gracias a los eventos de estado a los que la primera dama, Verónica Alcocer, asistió. El pasado 6 de mayo la primera dama colombiana fue invitada además a asistir a la ceremonia de coronación del rey Carlos III en el Reino Unido, y sus looks causaron revuelo completo en las redes.

Y es que, por estos viajes, básicamente Alcocer tuvo su propia semana de la moda, pues durante sus días en el extranjero se le puede ver luciendo piezas de diseñadores colombianos que son considerados exclusivos y de alto calibre en el país y dentro de la industria, pero de igual manera, algo a lo que no es ajena Verónica.

Desde los inicios de su vida política, a la esposa de Gustavo Petro siempre se le destaca por usar diseñadores y moda colombiana, y en estas importantes ocasiones no podría ser la excepción, y ahora tras la culminación de sus compromisos en Europa, no ha dudado en agradecerle a quienes la vistieron para estos días.

Y es que este viaje no estuvo exenta de críticas. Que porque gesticuló, porque se vistió de cierta manera y no de otra, muchos más comentarios abundaron en las redes sociales. Pero ella no se dejó amedrentar por estas y por el contrario, envió un mensaje de agradecimiento a los diseñadores que la vistieron.

“Soy una enamorada del talento colombiano. Cada pieza contiene el espíritu de nuestr@s artesan@s y diseñadores. El mensaje que transmiten, los tejidos, las texturas y los colores está lleno del sentimiento de mi país.”, escribió la primera dama en su cuenta de Instagram.

Este es el video donde se puede ver como la primera dama se enorgullece de las pintas que llevó y explica un poco de la inspiración de cada una de las piezas usadas:

Estos son los precios promedio de dichas marcas de diseñadores nacionales:

Diego Guarnizo

La calidad y detalle de la marca Diego Guarnizo lo hacen uno de los exponentes en el diseño colombiano único en su clase, además de toda la mano de obra artesana que se beneficia, por eso el valor de sus prendas puede llegar hasta $1.000.000 de pesos colombianos, obviamente con aumento de precio si es ‘custom made’, como es el caso de la primera dama, quien escogió al diseñador para el diseño y creación de la pieza que usó en la coronación oficial.

Alado

La marca Alado siempre la caracteriza sus imponentes diseños, su manera de contar historias que invitan a la concientización por medio de sus prendas y pasarelas, y la impecable calidad que no puede faltar. La primera dama eligió un diseño custom para uno de sus días en España, donde se reunió con la realeza del país para tratar asuntos de estado. Una pieza promedio de esta marca suele estar entre $600.000 y puede ir hasta $1.000.000. Nuevamente, si la prenda es hecha y personalizada, su valor se eleva.

Maria Elena Villamil

La diseñadora es reconocida por crear piezas temporales y contemporáneas que presentan propuestas arriesgadas para quien desee usarlas, y la primera dama busca siempre darles un aire nuevo y fresco a sus looks, por eso no es sorpresa que optar por llevar una de las piezas de Villamil. Gracias al trabajo de las prendas y la larga experiencia de la diseñadora, sus precios pueden llegar a un promedio de $1.500.000. La primera dama usó uno de sus diseños para la cena de ensayo de la coronación del rey Carlos III.

Virgilio Madinah

El diseñador también conocido por manejar piezas apetecidas y que reflejan su gran talento, y Verónica decidió usar una pieza ‘custom’ firmada por él para un evento importantísimo: la cena de gala con la realeza española. Su elección fue un vestido color azul con un fuerte simbolismo a la monarquía, y que evidentemente se robó todas las miradas. Una pieza del diseñador onda entre los $600.000 por promedio, si de piezas como chaquetas o pijamas se trata, pero en esta ocasión el vestido eleva mucho más su precio.

Andrés Otalora

Las piezas de Otalora son consideradas un clásico en la moda colombiana, y toda primera dama siempre busca dar las mejores impresiones posibles (o casi siempre), por eso, una de las piezas de las que se ha hablado durante los últimos días gracias a su excelente presentación, fue el vestido blanco con detalles artesanales firmado justamente por esta marca, estando en compañía de la reina Letizia y el rey Felipe de España. Sus vestidos en el sitio web retailer Moda Operandi se pueden ver en un promedio de US$1.500.