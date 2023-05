¿Por qué no trabajan? Fans le piden dinero a Jhonny Rivera y respondió de forma contundente.

El pasado fin de semana, el cantante de música popular realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta en Instagram. Aquí, una vez más generó empatía con sus seguidores quienes no dudaron en abordarlo en temas tan personales como sus ingresos hasta el punto de que un usuario que le llegó a pedir dinero y otro que lo abordó en cuanto a si éste estaría dispuesto en regalarle un carro a un fanático que lo necesite.

Esto no solo sorprendió al artista sino también al resto de personas que lo conocen muy de cerca y saben que todo lo que él ha logrado a través de su carrera ha sido a fuerza de trabajo, disciplina y no por estar solicitando “plata” a otros para hacer crecer su fortuna. Ante esto, el intérprete de ‘Mi decisión’ respondió muy amigablemente, pero no así quienes debatieron sobre el por qué no mejor trabajan para obtener así lo que desean.

Fans le piden dinero y carros a Jhonny Rivera y respondió de forma contundente

“Ya quisiera, ya quisiera ombe. Eso no es tan fácil como la gente se imagina que uno tiene la plata arrumada para regalarla. Un carro es muy costoso, así que no, no es posible hermano”, fue lo que contestó Jhonny Rivera a quien lo abordó en la dinámica de la Caja de preguntas. Y a esto le llovieron una gran cantidad de críticas a quienes se atrevieron a solicitarle dinero y hasta un carro a su artista favorito quien recientemente mostró su nueva adquisición que obtuvo luego de años de ahorro.

“La gente le pide más a un cantante que a su propio gobierno”, “No le da vergüenza, póngase a trabajar”, “Que le dé un carro de perros para que se ponga a trabajar”, “Yo creo que si alguien le dice a él voy a montar un negocio, tal vez le ayudaría, pero se les abre la garra y van pidiendo carro de una, la gente es muy estúpida”, fueron algunas de las expresiones que surgieron tras estas preguntas que surgieron en la cuenta del cantante.