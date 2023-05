“Cállese, sapa”: acaban a twittera lesbofóbica por decirle ‘hombre’ a Camila Chain.

Una de las redes sociales donde más se pueden ver peleas y debates es en Twitter, y justamente una usuaria de esta red se ganó que ‘le cayeran encima’ gracias a su innecesario, homofóbico y abusivo comentario que hizo contra Camila Chain y su decisión de tener una familia con su esposa, atacándola por su manera de verse.

Y es que la cibernauta no tuvo ningún reparo en cuestionar no solo las razones por las cuales Camila quería ser madre, sino que, además, parecía un ‘hombre’ y que, si Camila era el ‘hombre’ de la relación, por qué era ella quien quedaba embarazada.

Este es el mensaje publicado por la usuaria:

“Alguien me explica?? Si se viste como hombre y quiere ser el hombre de la relación… porque carajos es ella la que está embarazada?? No entiendo”

Alguien me explica?? Si se viste como hombre y quiere ser el hombre de la relación… porque carajos es ella la que está embarazada?? No entiendo

Aparte de atacar y cuestionar sus decisiones de vida, afirma que luce como ‘hombre’ cuando ella jamás se ha identificado como tal, y la gente no dudo en tacharla de ser una ‘sapa’ y los comentarios en su contra no se detienen. El hecho de que una mujer luzca masculina no significa que se identifique como uno, y así se lo han hecho saber:

“Porqué Camila es mujer, se siente como mujer y por qué puede coger su útero y hacer con el lo que le dé la gana, a ti quien te dijo que ella quiere ser el hombre de la relación? Quien te explica eso, pues ella misma, pregúntale tu misma a ella... Análisis chimbos”, “Porque una mujer que sea masculina también puede quedar en embarazo. Repase biología de primaria.”, “Porque una mujer que sea masculina también puede quedar en embarazo. Repase biología de primaria.”, o “Porque le dio la gana de ser mamá y no tiene que verse como a ti te parece, qué es esa ridiculez de “quiere ser el hombre” de dónde sacas eso y aún así, existen hombres gestantes. Búscate un problema real y usa el internet para sacar tu cabeza del siglo pasado, donde te quedaste.”, son algunos de los comentarios al respecto.

Porque las personas con útero hacen lo que les da la gana con el.



Como tu mamá, que decidió albergarte en su útero 9 meses con todo y que al final terminaste siendo una boba hijueputa. https://t.co/koMi6RCop8 — LaVictoria (@LaVictoriaEsa) May 7, 2023