¿Ensordeció hasta al Rey? A Jessi Uribe le fue ‘pésimo’ en Londres.

Hace algunas semanas el cantante colombiano se mostraba muy emocionado con esta oportunidad de viajar a Europa y poder presentar su música en vivo tan lejos de casa. Sin embargo, no fue sino hasta que sus fans, que pudieron asistir a este show, expresaron en redes lo mal que la pasaron que se conoció que esta experiencia no fue tan gratificante para nadie.

Foto: Captura de pantalla historia de Instagram @jessiuribe3

El fracaso fue tal, que ahora un poco más “despejado”, el esposo de Paola Jara contó, a través de la dinámica de la famosa “Caja de las preguntas”, qué fue lo que realmente sucedió durante esta presentación de la que no le quedaron recuerdos emblemáticos a través de fotos que suele publicar en su cuenta de Instagram.

Ante esta pregunta de un fiel seguidor: “¿Y por qué en Londres no hubo espacio para fotos?”, Jessi Uribe reveló que le fue pésimo en su primer show en Europa, pues a su criterio, todo fue culpa de los organizadores del evento quienes no le permitieron incluso ni ingresar a su equipo de trabajo que se encarga de inmortalizar cada momento en cada lugar que visitan. “La verdad es que hice la gestión, les pregunté varias veces, pero no dejaron entrar a nadie. Por eso, no hubo fotos”, dijo el artista quien también aclaró el por qué no se hizo fotos con sus fans como siempre acostumbra.

De igual forma, en sus redes él logró subir algunas imágenes improvisadas que dieran fe de su ese show, pero todo se vio empañado por la mala organización del lugar que se evidenció tras múltiples comentarios de los asistentes que aseguraron que hasta llegaron a ser agredidos por personas de seguridad. Esto lo lamentó el cantante quien siempre trata de cuidar su imagen y que todo marche bien en sus presentaciones, pero aún así se vio derrotado ante la implacable falta de logística digna de ser disfrutada por su público.