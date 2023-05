Chiky BomBom: del “buenas buenas” a querer ser modelo para todas las mujeres del mundo

Lisette Eduardo tiene más energía que todo el planeta Tierra. Prueba de eso es su inagotable e hilarante energía, que la hizo conocida en el mundo de las redes sociales. Sobre todo, con su frase ‘Buenas Buenas’. La dominicana, residente en Nueva York, ya ha recorrido desde ahí bastante camino: el video ‘Tengo la personalidad’ la impulsó a participar en el reality ‘Mira quien Baila’ y de ahí a tener ya 2,8 millones de seguidores en Instagram.

Es estrella en ‘Top Chef VIP’, que se transmite en Telemundo Internacional. “¡Este cuerpo tropical maltratado por las olas del mar estuvo ahí dando cátedra de cómo se cocina rico!”, le contó a NUEVA MUJER.

" A Telemundo no se le puede decir que no, yo soy parte de esta familia ¡Y lo que yo diga eso es, mi amor! Ellos hicieron una propuesta y yo dije: ¡Claro que sí!”. Y por supuesto, sigue lidiando con la fama en varios lugares donde ha podido tener su propia voz y también saliendo adelante. Ella lo ve como un propósito fundamental.

“Nací para esto, unos nacemos y otros se hacen. Con las cosas que yo he tenido que pasar y aguantar es porque Dios dijo: “Usted va a ser”. ¡Sin planearlo! porque nunca lo pensé. Todo lo que he hecho, todo lo que he logrado y cómo se han dado las cosas es porque Dios ha querido, te lo juro “, le dijo a NUEVA MUJER.

Más aún cuando se es una mujer racializada en América Latina. Aunque ella siente que realmente, más allá del color, su energía ha calado en todo tipo de mujeres debido a su persistencia, esa que la ha llevado a seguir mostrando lo mejor de sí misma en redes.

“Para todas las afrolatinas y las que no son afrolatinas, para todas las mujeres en general, yo no mido por color. Es decir, yo tengo un don y yo tengo un propósito en el mundo: levantar al caído y ser ese modelo a seguir para todas las mujeres del mundo. A todas a las que le pueda llegar mi mensaje. ¡Que le llegue! De que sí se puede, de que usted puede estar en el suelo hoy, mi amor, y somos hijos de la gravedad, hoy puedes estar en el suelo y mañana puedes estar arriba “como que nada es nada y todo es todo”, enfatizó en su habitual desparpajo.

De influencer a presentadora

Claramente, este es el tiempo ‘top’, como diría ella misma, de Chiky BomBom, pues también ha estado en el programa de entrevistas ‘Ojos de Mujer’. Y el secreto de su éxito precisamente ha sido no cambiar su esencia.

“Ser parte de E! al principio fue un reto, hasta que me leyeron la cartilla y me dijeron: “No niña, en ‘Ojo de Mujer’ usted va a ser usted y usted va a hablar hasta debajo del agua y yo dije: ¿Cómo?, ¡No me digas!”, dijo expansivamente.

Pero ha sido como ser un pez en el agua: “Me siento como yo, no lo siento como un trabajo y no lo he sentido como un reto. Estoy sumamente comprometida porque aunque tenga la oportunidad, no es que me voy a sentar y me voy a echar aire. Seguimos trabajando, siempre comprometidos en llevar más y mejor contenido a cada familia y de ser ese ejemplo de que cada televidente, hembra, varón, niños, ancianos y todos, porque no hay edad para el éxito. Quiero que me vean a mí y vean a mis compañeras y digan: “Se puede”. Y quiero dejar en claro que tú puedes desahogarte, tú puedes dar tu opinión desde el amor y desde el respeto, sin hacerle daño a nadie”, expresó la influencer, a la que se puede ver en Top Chef VIP, por Telemundo Internacional.