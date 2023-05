Sebastián Caicedo y su novia insisten en verse enamorados: “se le nota aún su tristeza”.

Aunque el guapo actor era muy reservado con respecto a los detalles de su nueva relación con la empresaria Juliana Diez, desde hace varias semanas, se le ha notado muy activo en las redes sociales a través de las que publica videos y fotos junto con su amada con quien al parecer la está pasando muy bien. Sin embargo, nadie le cree que esto sea del todo cierto, pues para criterio de muchos, ambos se notan fingidos o que realmente no están acostumbrados a vivir su nueva relación a través del mundo virtual tal y como lo hace Carmen Villalobos con Frederik Oldenburg.

Además, también hay quienes han reiterado que al ex de la presentadora se le nota que aún está muy triste y que para nada está involucrado o conectado con su actual pareja que se percibe más madura y con quien él podría estar más estable. Por eso, sus fans se preocuparon, ya que aseguran que no se le ve tan feliz como dice estarlo al lado de su chica.

Sebastián Caicedo y su novia insisten en verse enamorados, pero se notan “fingidos”

“Se ve aburrido”, “Ella sí parece muy feliz y enamorada y él se le ve aún su tristeza”, “Existe algo en ella en la cara que no cuadra, no la veo honesta o real”, “Se le ve triste o será parecer mío , pero esa es mi intuición”, “Que no se ven bonitos mejor se veía con Villalobos”, “No me cuadran ellos, se ve todo muy fingido o forzado”, fueron tan solo algunos de los comentarios que generó la reciente publicación de Sebastián Caicedo y su novia quienes están insistentes con la manifestación de su amor a través de las redes sociales.

De hecho, la mayoría de sus seguidores estaban preocupados, porque desconocían sí realmente él estaría saliendo con la empresaria e influencer, pues él no se atrevía a oficializar su relación y mucho menos era capaz de mostrarse a su lado de forma pública. Sin embargo, ha reiterado que él prefiere mantenerse al margen y no caer en una sobreexposición tal y cómo lo ha hecho su ex, pero ahora parece estar compitiendo con ella para demostrar quién de los dos tuvo la mejor selección de su nueva pareja, eso es lo que dicen los usuarios en las redes.