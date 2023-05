Como toda una reina: el vestido con el que Verónica Alcocer les calla la boca a sus detractores.

Un común denominador que se ha visto presente es la manera en que Verónica Alcocer luce ante el público colombiano. para nadie es un secreto que durante cuatro años, la primera dama anterior se caracterizó por dar pintas que solo ‘daban pena’, cosa que no ha sucedido con la primera dama actual.

Verónica Alcocer se ha especializado en darle el valor y el aporte que la moda colombiana y el talento local se merecen. Esto lo ha hecho usando piezas de diseñadores colombianos, y en su viaje a España para atender eventos de estado junto al presidente Gustavo Petro no ha sido la excepción.

Y es que la Primera Dama de Colombia una vez más eligió los atuendos más acertados para recorrer las calles de Madrid y conocer a los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz. Aquí se pudo notar la cordialidad de ambas parejas, así como el derroche de glamour entre la colombiana y la española que siempre han dado de qué hablar por sus looks que hasta vuelven tendencia.

Pero, en esta oportunidad destacó cómo la esposa del presidente Gustavo Petro repitió el inolvidable vestido blanco que usó durante la campaña política con detalles de encaje y que bien le sentaban a su imagen de la firma Alado.

Inesperadamente, ahora Alcocer cambió una vez mas de atuendo y su vestido ha sido altamente alabado por sus seguidores, demostrando que sigue conservando su amor a la moda colombiana.

Como toda una reina: el vestido con el que Verónica Alcocer les calla la boca a sus detractores

Y es que mas elegante y despampanante no puede lucir la primera dama de Colombia, cuyo vestido firmado por el talentoso diseñador colombiano Virgilio Madinah, quien fue el responsable de diseñarle personalmente el vestido que ella uso el día de la posesión del nuevo gobierno.

Estos son algunos de los elogios que ha recibido la gran y acertada elección de Verónica Alcocer para este importante evento junto a la monarquía española:

“Me recuerda por el color y la capa al vestido de la Reina Máxima ! Ese tono de azul está muy de moda en Europa!!!”, “Yo no sé cómo ese lempo de vieja que es la Alcocer está con Gustavo. Reina, linda pero ciega”, “Qué divina, elegante y digna se ve la primera dama”; o “La Primera Dama, muy elegante , conforme lo requiere la ocasión. En cuanto al presidente, primera vez , que se ve bien, el traje muy bonito y le luce, pero es un irrespeto con sus anfitriones no guardar el protocolo y usar la vestimenta correcta.”, entre muchos otros comentarios elogian la elección de Alcocer.

“Al menos Verónica no hace el oso con lo que se pone”: recuerdan la pinta de ‘fomi’ de Maria Juliana Ruiz.

Una de las pintas que causó una tremenda controversia en el inicio del mandato de Iván Duque, fue la chaqueta firmada por Leal Dacarett que Maria Juliana Ruíz usó para la visita que ella y su esposo hicieron a la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Todos recuerdan la infame chaqueta de ‘fomi’ que la ex primera dama usó, y que ha sido traída a colación en innumerables ocasiones para compararla o burlarse ella.

Esta vez y en medio de esta visita de estado, han comparado una vez mas a la antigua primera dama con la actual, afirmando que si bien las acciones de Alcocer siguen dejando mucho que desear, al menos ‘ya no hay que preocuparse por ver a una primera dama mal vestida’.