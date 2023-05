Hasta Piqué salió “salpicado” en los Met Gala 2023: lo comparan con la cucaracha que fue pisoteada.

Y es que luego del icónico desfile que se realizó en el acostumbrado Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York en el que asistieron reconocidas estrellas y personalidades, no hubo quien no reaccionara a este encuentro en el que muchos recordaron al ex de Shakira, luego de que una cucaracha se robara el show en la alfombra roja. Aquí no faltaron las comparaciones con este insecto que además fue pisoteado al final del evento benéfico.

Yo explicándole a mi fifas que es la met gala pic.twitter.com/UMnH4x2tRA — Karly (@lagueraaaa_) May 1, 2023

Por eso, surgieron memes, chistes y fuertes debates entre algunos “Fifas” quienes se dieron a la tarea de explicar de qué se trataba esta gala fashionista y cómo pese a no estar vinculado a ello, la presencia del inesperado visitante les hizo recordar que el deportista es igual de tóxico o nocivo y es fue aplaudido por los usuarios del mundo virtual.

“Yo explicándole a mi fifas que es la met gala que es como el mundial de la moda”, explicó una joven en su cuenta de Twitter y esto desató una ola de comentarios como este: “Si lo estás haciendo bien. Dile que la cucaracha que iba subiendo la alfombra es como Piqué”, “Pobre cucaracha, no merecía ser comparada con él”, “Icónica la comparación”, fueron los demás comentarios que surgieron tras comparar a Piqué con la cucaracha que desfiló en la Met Gala 2023.

Cucaracha que “desfiló” en la alfombra de los Met Gala 2023 murió aplastada: no la dejaron brillar Fotos: Captura de Twitter @@ThePopTingz

Con esto, se aviva el debate sobre el actual rechazo que aún se mantiene por el español quien desde que demostró al mundo que le fue infiel a Shakira con una mujer de 24 años que ha demostrado que no tiene la intención de formalizar una familia, sino de “vivir, la vida loca” que él tanto deseaba tener y no consiguió con la colombiana.