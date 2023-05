“Gracioso pero no de risa”: Ana Karina Soto recrea foto de su infancia y la tildaron de ‘rara’.

Durante años, Ana Karina Soto se ha consolidado como una de las presentadoras más importantes en Colombia, y se dio a conocer en el 2002 por su participación en la primera temporada del polémico reality transmitido por el Canal RCN. ‘Protagonistas de telenovela’. De allí también han salido otros personajes de la farándula criolla.

Tras empezar a frecuentar el espacio de la presentación, a este momento ha mantenido esa posición por más de 20 años, manteniéndose vigente durante más de dos décadas. Y ha sido gracias a su talento que aún se le puede ver en la pantalla justamente del mismo canal, en la conducción del programa mañanero ‘Buen día Colombia’.

El pasado 30 de abril, la colombiana cumplió 43 años de edad y este lo paso en compañía de sus familiares, entre ellos su su esposo, Alejando Aguilar, su hijo, Dante y el resto de su círculo.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde ya suma un total de 1,8 millones de seguidores, Soto se animó a compartir un carrusel de varias fotos de su celebración junto a los suyos, pero esto se vio opacado gracias a una fotografía compartida por el programa Buen Día, donde Ana Karina recreaba una foto de su niñez.

En la imagen se aprecia a Ana Karina de niña en su cumpleaños de ese año, con un rosado y una blusa blanca y justo al lado. Fue exactamente lo que hizo, recreando la misma imagen y hasta usando el mismo atuendo.

“Gracioso pero no de risa”: Ana Karina Soto recrea foto de su infancia y la tildaron de ‘rara’

Pero esta imagen no causó la reacción esperada. A pesar de que se pueden encontrar comentarios positivos en la publicación de la presentadora, los comentarios negativos no se han hecho esperar.

Ahora, la presentadora es tildada de ser ‘rara’ por la recreación de la imagen, pues a su edad, muchos perciben que esto es un comportamiento extraño, e incluso van más allá al afirmar que tanto su personalidad como los motivos detrás de esa foto ‘son oscuras’.

“Ella es una de esas personas que generan algo raro, es como una energía oscura o escabrosa. La sonrisa, la mirada...”, “La gente puede tener cosas NO resueltas de su niñez. Y pueden ser tantas cosas que no ha podido asimilar de lo que pudo haber pasado del día de su foto hasta hoy.”; “Dos fotos similares/ dos edades diferentes/ un vídeo +18 en el medio. Que vaina más creepy esta” o “Ella tiene algo extraño siempre ríe y ríe y ríe, será de nervios o por llamar la atención, no es normal reír siempre por todo”, han sido algunos de los comentarios al respecto.

Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. pic.twitter.com/7r9EcuWuOb — César Olse (@cesarolse) May 1, 2023

más bizarro que video nopor de hace unos años... https://t.co/qUzaDMSuhd — "El Publicista" (@juniorx79) May 2, 2023