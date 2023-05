“Menos mal Piqué no canta, sino harían un dúo”: reacciones a la indirecta que lanzó Anuel a Karol G Fotos: Instagram @anuel / @karolg (@anuel / @karolg/Instagram)

Y es que el pasado fin de semana el artista urbano mientras se encontraba en una de las presentaciones de su gira por Estados Unidos llamada ‘The Legends never Die’ fue capaz de hacer una improvisación mientras interpretaba el tema ‘Más rica que ayer’ y en ella lanzó una fuerte “indirecta” a su ex, pues culminó una de las estrofas a capella y expresó lo siguiente: “Me dice que esto quede entre nosotros...Y muchos corazones rotos....¿será que el novio la dejó?...¿Será que Feid la dejó?”.

Con esto alborotó a la audiencia que apoyó al cantante tras su separación con la también estrella urbana quien le dedicó gran parte del tema TQG, al lado de Shakira y generó miles de comentarios sobre lo mal que éste se habría portado con la colombiana durante sus años de relación en los que dejó claro que él fue quien falló y por eso ella no volvería nunca con él. Y ante los rumores de una posible relación que tendría con el intérprete de “Normal” éste se fue en contra de ambos.

Fuertes reacciones a la indirecta que lanzó Anuel a Karol G

“Menos mal Piqué no canta, sino harían un dúo”, “Con dos hijas, ya se casó se divorció a hecho mil cosas y ahora que Karol es feliz con otra persona viene nuevamente a querer llamar la atención de ella, ya debería superar esa parte de su vida”, “Karol G suena por todo lo que hace. Este tiene que nombrar a Karol G para sonar”, “No me puedo imaginar a Yailin viendo todo esto”, “Jajajjaa ay Anuel aún te sigue gustando Karol G”, fueron algunos de los comentarios que generó la improvisación de Anuel en su concierto en el que recibió apoyo por una parte, pero por otra le pidieron que ya olvidara a la colombiana.

Sobre todo, porque ella dejó claro en su reciente tema que no estaría dispuesta a volver con este exponente del trap y lo urbano que no defendió su amor y que además le hizo sufrir tanto que hasta se dio un stop en su carrera para poder superar la tusa que le dejó este artista que hoy más que nunca recibe burlas de su aparente escena de celos en pleno escenario. Pero también se generó la inquietud sobre la relación que Karol podría tener a escondidas con Feid y que aún no ha quedado clara.