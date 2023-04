Yo soy Betty, la Fea: la actriz que casi queda fuera de “Ecomoda” por esta exigencia.

Hasta ahora mucho se ha comentado sobre el retorno de los actores principales de esta historia que tendría una segunda temporada en la que se esperarían momentos cada vez más tensos, sobre todo entre los empleado de esta reconocida empresa de telas, que en su primera entrega, ya pasó por varias situaciones en las que estuvieron a punto de la quiebra, pero gracias a la inteligencia e ingenio de la famosa secretaria y el llamado “Cuartel de las feas”, todo cambió.

Sin embargo, para la nueva etapa, sus realizadores desean mantener a este grupo junto, ya que esto es lo que les garantiza el éxito debido al carisma y talento de sus actrices, sin embargo, hubo una que estuvo a punto de no continuar, pues puso como exigencia una alta cantidad de dinero que fue de inmediato rechazada por los productores.

La actriz de Yo soy Betty, la Fea que casi queda fuera de “Ecomoda”

La actriz de Yo soy Betty, la Fea que casi queda fuera de “Ecomoda” no es otra que Estefanía Gómez, quien realizó el papel de Aura María, la muy chismosa y divertida recepcionista de esta empresa en la que vivieron miles de experiencias. Y es que según indicaron en el programa de chismes y espectáculos, Lo sé Todo, el mánager de esta reconocida figura se puso exigente y hasta aclaró que “Era eso o nada”.

Esto no solo sorprendió a los seguidores de la actriz, sino que además la molestó a ella misma quien no estaba al tanto de esta negociación, pues si sus compañeros no le hubieran preguntado el por qué de su ausencia en el set ella no habría conocido la verdad, sin embargo, las grabaciones ya habrían comenzado sin ella. Queda esperar cómo la incluirán en caso que ya decidan aceptarla por completo.