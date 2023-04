Lowe León solo fue un donante, su padre es Saruma: fans de Andrea Valdiri rechazan resultados del ADN.

Esta ha sido la noticia con la que se despertó y molestó la mayoría de los colombianos quienes a pesar de imaginar qué pasaría, no aceptan que el cantante le exija ahora a la polémica influencer cumplir con sus deberes, cuando en realidad él nunca ha estado pendiente de Adhara. Por eso, las redes estallaron en contra de él y de su posición en la que la mayoría coincide que de igual forma no hará nada por ella, ya que Felipe es quien se ha encargado de cuidarla y protegerla.

Por eso, no hubo quien no opinara sobre ello, ya que el generador de contenido se ha convertido en el padre ideal para ella, pues no duda en demostrar el amor que siente por ella desde que llegó a la vida de la colombiana quien está destruida ante esta inminente develación sobre conocer el verdadero padre de esta pequeña.

Fans de Andrea Valdiri rechazan resultados del ADN

“Lowe León fue simplemente un donante...porque todos sabemos que Felipe Saruma es el padre de Adhara!! mejor no ha podido ser”, “Ahora demanda a la niña, porque le dice papá a Saruma”, “Debería existir una ley que después de difamar y negar un hijo no tengan derecho absolutamente a nada”, “Adhara se muere de amor por su papá Felipe Samura”, “Lowe si eres inteligente y quieres ser un buen papá con la niña y por su salud mental y un crecimiento sano de ella, aléjate!!”, fueron tan solo algunos de los comentarios que generó el resultado de la prueba de ADN de la hija de Andrea Valdiri en la que se reconoce a Lowe León como su padre legítimo.

El encargado de dar la noticia fue la firma de abogados que lleva este caso y en la que se reitera que Adhara es hija del cantante y su legitimidad es de un 99.999%, sin embargo, para los fans de Valdiri, ella es y siempre será la hija de su actual pareja Felipe Saruma quien le ha dado todo el amor que ella siempre ha necesitado y que el demandante le ha negado desde siempre.