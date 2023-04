.Los escándalos no paran: Universidad Tecnológica de Bolivar es acusada de encubrir abusos a mujeres.

Y es que las universidades no han dejado de ser señaladas y ser el objeto de titulares en las últimas semanas. Primero fue la Universidad Javeriana, con la manera en que fue encontrado el cuerpo de una estudiante que se habría suicidado.

Ahora, en medio de la polémica que se ha desatado contra el plantel educativo, la Universidad Tecnológica de Bolivar se ve envuelta en ataques y denuncias por parte de sus estudiantes gracias a los presuntos abusos que han sucedido.

Todo apunta a Marlon Farick Rincón Aljuri, quien recientemente fue condenado a 30 meses de prisión por acosar sexualmente a dos de sus subalternas, durante el 2012 y 2013, mientras tenia un empleo en la Electrificadora de Santander.

El hombre también se desempeñaba en la universidad privada que se mencionó anteriormente, y allí se estuvo hasta hace solo unos días, enseñando en la carrera de derecho y siendo director del Consultorio Jurídico. A la universidad llegó después de su salida de la electrificadora.

Tras la salida del sujeto tras la sentencia, en la universidad las voces de protesta y rechazo al hecho de que este hombre estuviese trabajando allí, con este pasado abusivo y criminal encima. A pesar de que la universidad dice que jamás se presentaron denuncias hacia el exdocente, las estudiantes mismas se han encargado de desmentir estas palabras.

“Al profesor no le gustaba que grabáramos sus clases, estaba prohibido. En una de esas dijo que a las mujeres ya no se les podía decir “algo bonito”, porque lo malinterpretaban. Bajo esa idea, nos manipuló a muchas y nos hizo creer que estábamos exagerando cuando nos hacía comentarios sexuales. En pandemia, él hacía los exámenes orales a través de videollamadas en Whatsapp. De repente, empezó a llamarme muy seguido hasta que dejé de contestarle. Luego, me preguntaba si había conseguido novio”, contó a ‘El Espectador’ una de las exalumnas de Marlon.

Y abre una puerta para que, ante la omisión de las universidades en casos acoso sexual o los pocos avances penales para investigar a los hombres denunciados, las víctimas puedan demandar para lograr, al menos, una reparación económica y/o simbólica. https://t.co/In2MwSitOT pic.twitter.com/ROoE2p2E8A — Las Igualadas (@LasIgualadas) April 26, 2023

“Es importante aclarar que el profesor lo hacía prometiendo una nota de una materia que el no dictaba, costumbre que han usado por largo tiempo los profesores para desligarse de la subordinación y la relación directa, pero que la corte en ésta sentencia aclara sobre éste punto” o “Ese señor, Marlon Farick Rincón Aljuri, no puede seguir siendo profesor ni dirigiendo el consultorio jurídico de la institución. Un acosador no puede estar en la universidad, que debe ser un espacio seguro para todas y todos”, han sido algunos de los contundentes mensajes al respecto.