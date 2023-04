“Joaquín le provoca 8 orgasmos a Ana”: dicen fans de ‘Ana de Nadie’ a Horacio quien pide reconciliación.

“Joaquín le provoca 8 orgasmos a Ana”: dicen los fans de Ana de nadie a Horacio quien pide reconciliación.

Todo ello surgió luego de que el ex de la protagonista se acercara a ella para calmar el odio que se ha generado entre ellos luego de que éste conociera que su esposa está completamente enamorada del periodista. Y aunque él sabe que no hay manera de arreglarlo, éste insiste y no descansa en su intento de reparar su matrimonio que cada día cae en un abismo debido a la desconfianza que se ha generado de ambas partes.

Por eso, los implacables televidentes no dudaron en expresar sus opiniones en las redes sociales en las que se burlaron del antagonista de esta historia que se transmite por RCN a quien considera un “iluso”, pues hasta ahora el joven y guapo chico le ha despertado nuevas emociones a Ana quien no quiere seguir mirando al pasado a pesar de que no sabe qué le depara el destino con este nuevo amor que la tiene enloquecida a ella y al público.

Fans de ‘Ana de Nadie’ se burlan de Horacio quien pide reconciliación a su ex

“Que iluso y payaso . Creyó que Ana, le iba a pedir volver ajajjaja. De verdad que tiene mucho ego. Cómo va a volver contigo si Joaquín le provoca 8 orgasmos a Ana”, “Quedó frío, bien hecho”, “Creo que a Horacio le están saliendo las cosas mal por todos lados”, “Pero le dijo cosas lindas pensando que iban a regresar, pobre”, fueron algunos de los comentarios que generó la escena en la que Horacio le pide a Ana que vuelvan y olviden todo lo malo que les ha tocado vivir recientemente, por eso, los fans de Ana de Nadie se burlaron de él.

Y es que este personaje no se ha despojado aún de su investidura arrogante. De ahí que nadie le cree que pueda Ana darle una segunda oportunidad, pues hasta ahora se ha dado cuenta de que ha vivido al lado de un completo extraño que ahora la busca nuevamente solo, porque ella está viviendo un tórrido romance con un hombre menor que ella. mientras su ex hace lo mismo. Por eso, nadie quiera que ella le haga caso.