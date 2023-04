A Paola Jara la han criticado tanto que tuvo que dar explicaciones de los beneficios de su marca

A Paola Jara la han criticado tanto que tuve que dar explicaciones de los beneficios de su marca.

Sobre todo luego de que realizara el lanzamiento de los enterizos, prenda deportiva que hasta ahora se ha convertido en la más polémica, porque muchas mujeres comenzaron a opinar de que esta prenda solo podía ser utilizada por chicas “operadas como ella” o con cuerpos muy perfectos, ya que esa pieza no ocultar ningún tipo de “imperfección”.

Por eso, ante la ola de comentarios en contra de la promoción de este tipo de atuendos, la cantante y también empresaria no le quedó más que salir al frente, de forma muy astuta, y grabar un video en el que explica las bondades de llevar otro de los modelos que hay en su muy variada colección que logra reducir la presencia de la tan molestosa celulitis o “rollitos” que suelen mostrarse muy “claramente” cuando se utiliza sobre todo la pinta deportiva.

Paola Jara mostró las bondades de sus prendas que ocultan “imperfecciones”

En la cuenta oficial de PJ Fitear, Paola Jara que es la CEO de la marca publicó un video en el que demuestra cómo sus leggings deportivos poseen texturas y ajustes que ocultan muy bien algunos detalles que las mujeres quieren ocultar mientras realizan sus sesiones de ejercicios. Adicional a esto, lanzó una promoción a fin de que las chicas realmente tengan acceso a ellas y puedan comprobar directamente que es cierto lo que ella expone de su colección.

Y aunque esto resultó favorable para su imagen y para su empresa, no tardaron en surgir comentarios en contra de cada creación que ella suele modelar y parecer poco creíble debido a la gran cantidad de retoque estéticos que se ha hecho para lucir una silueta bien definida. “Que sentido tiene promocionar si no tienen el producto, la ropa es muy linda pero no tienen”, “Sigo pensando que esa ropa no es para ´rellenitas’”, “Lo más top de los leggins de PJ es que uno puedo hacer ejercicio full y todo está en su lugar (no se mueve nada ) y tampoco se marca! Ahora quiero saber si con el enterizo es igual...porque me da miedo usarlo”, expresaron alunas de las seguidoras de la artista y de su marca deportiva en las redes.