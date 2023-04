De empresario ‘frustrado’ a ‘papacito’ en Ana de Nadie: los insólitos trabajo que tuvo Sebastián Carvajal.

El actor hasta ahora ha sido uno de los hombres más deseados por las chicas, pues con su papel de Joaquín no solo ha conquistado el amor de Ana, sino también de todas las colombianas que no paran de reaccionar ante la manera tan sexy o seductora con la que ha conectado con este personaje que desborda pasiones hasta fuera de la pantalla. Por eso, y más no hay quien no esté atento a sus pasos, de ahí que la mayoría quedó sorprendida cuando de su boca salió cuáles fueron sus anteriores oficios antes de llegar a la actuación.

“Desde pequeñito he sido un payaso, he tenido la chispa para bailar, contar chistes, me gustaba todo lo que tuviera que ver con eso, pero cuando salí del bachillerato no tenía ni idea de lo que quería hacer o estudiar así que hice lo que muchos hacen: seguir el consejo de mi papá y entré a administración de empresas para manejar la compañía de zapatos que él tenía en esa época en Venezuela. Cuando llegué al tercer semestre me metí en el grupo de teatro de la universidad y me volví loco, boté todo a la basura y no volví a las clases...”, dijo el actor durante una entrevista en la que apenas estaba dando sus primeros pasos en la televisión y así lo reseñó el portal Revista Vea.

Pero, recientemente, tras el éxito que Sebastián Carvajal ha tenido en ‘Ana de Nadie’, llegó a confesar en sus redes sociales que su camino a la pantalla chica no fue tan fácil, ya que pocos creían en el sobre todo, porque sus primeros pasos laborales los dio como mesero en un bar, así como en un gimnasio en el que estuvo varios años como entrenador personal, pero una vez que abandonó todo y comenzó a estudiar arte tuvo un enfoque más claro sobre su futuro profesional y ahí conoció lo que hoy por hoy le apasiona.

De ahí que esté generando aún más admiración entre quienes quieren seguir sus pasos en la actuación, sin embargo, siempre reitera que el éxito dependerá en gran medida por el empeño y disciplina que cada quien le imprima a la meta que tiene trazada sobre todo en el ámbito artístico que es tan competitivo .Pero ante todo hay que convertirse en un artista real y que convenza con su interpretación y vaya que eso lo ha sabido proyectar muy bien con cada papel que ha asumido en su carrera, sobre todo con su rol como el ‘papacito’ de Joaquín.